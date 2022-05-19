Kliniğin önünde dehşet! 5 kişi birden doktora saldırdı: Akıllı ol yoksa ayağını kaydırırız!

"CAMLARINI İNDİRELİM, BUNA DA SIKALIM"

Olay esnasında 'seni öldüreceğim, soyunu kurutacağım' diyerek kendisini tehdit eden şahsın polisler gelmeden önce kaçtığını kendisinin ise kliniğe girerek kapıları kilitlediğini söyleyen Gül, "Hastanedeki muayeneden sonra karakola gittiğimde Sedat Ö.'nün beraberindeki şahıslara, 'Yeşilova'dan bir iki kişiyi arayıp mekanın camlarını indirelim, buna da sıkalım' dediğini duydum. Başıma bir şey gelirse bu kişiler sorumludur" diye konuştu.

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"O TABELANIN ALTINDA 'BİR ÇOCUK DEĞİŞİR DÜNYA DEĞİŞİR' YAZACAK"

Yan taraftaki lokal boşaldığı takdirde oraya Dr. Canberk Akademi'yi kurmayı düşündüğünü söyleyen Gül sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

"Maddi durumu ne olursa olsun çocukları oraya toplayarak son teknoloji bir kütüphane kurmayı düşünüyorum. O tabelanın altında ise 'Bir çocuk değişir, dünya değişir' sözlerini yazdırmak istiyorum."