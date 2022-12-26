Haberler Yaşam Haberleri Klip çekimine giderken uzun namlulu silahla gözaltına alındılar! Ünlü sanatçıya gözaltı şoku
Giriş Tarihi: 26.12.2022 17:07 Son Güncelleme: 26.12.2022 17:38

Klip çekimine giderken uzun namlulu silahla gözaltına alındılar! Ünlü sanatçıya gözaltı şoku

Dj Akman olarak tanınan sanatçı Osman Kurnaz klip çekimi için geldiği İstanbul’da çekimde kullanılan replika silahlarla birlikte gözaltına alındı. Emniyete götürülen Dj Akman ve klip oyuncuları silahların gerçek silahlar olmadığı anlaşılınca serbest bırakıldı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Klip çekimine giderken uzun namlulu silahla gözaltına alındılar! Ünlü sanatçıya gözaltı şoku

Belçika'dan İstanbul'a klip çekimi için gelen sanatçı Dj Akman'ın başına ilginç bir olay geldi. İddiaya Arnavutköy'de bir depoda çekilecek klip için replika silahların satıldığı bir yerden 3 oyuncak tabanca ve 5 tanede uzun namlulu içi boş silah ve teçhizat yelekleri aldılar. Dj Akman ve klip yapımcısı ile birlikte klipte oynayacak 2 oyuncu araçla seyir halindeyken polis kontrolüne takıldılar.

Polisler araçta arama yapıp silahları görünce Dj Akman ve beraberindekiler, gerçek olmadıklarını söyleseler de gözaltına alınmaktan kurtulamadı. Polis merkezine götürülen şahsıların ifadelerine başvuruldu. O sırada silahları incelemek üzere Organize Şubeden de polisler geldi. Bir süre yapılan incelemelerin ardından silahların replika silah olduğu anlaşılınca Dj Akman ve beraberindekiler işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Silahlarda teslim edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA: Kabine kararları açıklanıyor! EYT şartları ve yaş sınırı ne olacak? Gözler Başkan Erdoğan'da!
Emekli maaşı 2023 için asgari ücret formülü! Emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte hesaplama tablosu
Dehşetin izlerini vücudunda taşıyor! Yeni evli kadın kabusu yaşadı
SON DAKİKA: Kabine Toplantısı dakikalar önce başladı! Kritik Kabine Toplantısı kararları duyurulacak! Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da
SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DAKİKA: 500 bin sözleşmeli memur kadroya geçiyor! Sözleşmeliye kadro Meclis'e geldi mi, ne zaman gelecek ve şartları neler olacak?
6'lı masadan garip uzlaşma: Adayı belirlesek de açıklamayalım!
Ankara Şehir Hastanesi'nde dünyaya parmak ısırtan operasyon! 5 birim topladı: Özel ekip kuruldu
SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Muş'tan asgari ücret sonrası marketlere sert uyarı: Haksız fiyat artışlarına müsaade etmeyeceğiz
Borsa İstanbul'da Erdoğan rüzgarı! Yeni rekor geldi
Almanya’ya gidip ‘U’ dönüşü yapan doktor!
ARKADAŞINA GÖNDER
Klip çekimine giderken uzun namlulu silahla gözaltına alındılar! Ünlü sanatçıya gözaltı şoku
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA