K.Maraş’ta güvenli yaşam için ilk adım

K.Maraş'ta TOKİ ekipleri de kalıcı konutlar için hazırlık yapıyor. Dulkadiroğlu ilçesinde 628 konutluk projenin temel kazısına başlayan ekipler zamanla yarışıyor. TOKİ Uygulama Şube Müdürü Yusuf Kızılgül "Yöresel mimariye uygun inşa edilecek konutlar zemin artı 3 kat olarak yapılacak, yapılarda depreme dayanıklı tünel kalıp sistemi kullanılacak" dedi. Bakan Kurum da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yeni şehirlerimiz için binlerce mimar, mühendis, akademisyen ve işçi sahada. 72 bin 596 konut yapacağımız K.Maraş'ta ilk kazmayı vurduk" dedi. ANKARA