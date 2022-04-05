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Giriş Tarihi: 5.4.2022 12:10 Son Güncelleme: 5.4.2022 12:15

Knidos’ta yeni  kazı çalışması başladı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Knidos’ta yeni  kazı çalışması başladı

Muğla Datça’da Knidosluların ilk yerleşim yerlerinden biri olarak bilinen Burgaz Ören Yeri’nde, 2022 yılı arkeolojik kazı çalışmaları başladı.

Muğla Datça'da Knidosluların ilk yerleşim yerlerinden biri olarak bilinen Burgaz Ören Yeri'nde, 2022 yılı arkeolojik kazı çalışmaları başladı.

Knidos Burgaz Emecik Apollon Kutsal Alanı Kazı ve Araştırmaları, kazı ve araştırma çalışmaları, Burgaz Ören Yeri Hellenistik Dönem İsliği'nde yapılacak.

Burgaz'da yer alan çalışma alanları, kazı başkanı Prof. Dr. Ertekin M. Doksanaltı, Burgaz - Emecik Bakanlık yetkili uzmanı Umut Kızıl, Knidos Bakanlık yetkili uzmanı Ali Demirkıran ve kazı başkan yardımcısı İbrahim Karaoğlan tarafından incelendi.

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Knidos’ta yeni  kazı çalışması başladı
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