Knorr, Türkiye’nin lezzet mirasını geleceğe taşıyor

Unutulmaya yüz tutmuş tatları da Türk tüketicisinin zengin damak tadıyla yeniden buluşturmayı amaçlayan Knorr şefleri, Türkiye'nin dört bir yanını dolaşarak geçmişten gelen lezzetleri günümüz mutfaklarına ulaştırıyor.

KNORR TÜRKİYE'DE DÖRT BİN ÇİFTÇİ İLE EL ELE

Bu topraklara özgü tatları korumakla kalmayan ve Anadolu toprağının sürdürülebilirliği için de çalışan Knorr, Türk mutfağının eşsiz tatlarının gelecek nesillere ulaşmasını önemseyerek sürdürülebilir tarım uygulamalarını benimsiyor; bu amaçla, 2015 yılından beri ürünlerinde kullandığı sebze ve baharatların yüzde 100'ünü sürdürülebilir yöntemlerle temin etmek amacıyla Türkiye'de 25 tedarikçi ve 4000 çiftçi ile el ele çalışıyor. Türk üreticilere sürdürülebilir tarım konusunda rol model olmak için onlara eğitimler veriyor, tedarikçilerine rehberlik ediyor. Knorr, Türkiye'deki tüm paydaşları ile Türkiye'nin lezzet mirasını geleceğe taşıyor.

AFET ZAMANLARINDA DAYANIŞMA

Knorr, Türkiye tarihinin en acı olaylarından 6 Şubat depremleri sonrasında, depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için de çeşitli çalışmalar yürüttü. Kızılay ve AFAD yönlendirmesiyle Hatay, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Maraş ve Gaziantep'te bulunan aşevlerinde her gün 1700 kişiye sıcak çorba sağladı. Bu illerde valiliklerin koordinasyonu ve ihtiyaçlar doğrultusunda yönlendirmesiyle oluşturulan güzergahlarda da mobil çorba aracıyla her gün 1500 kişiye sıcak çorba ulaştırdı.

Knorr, Dünya Sağlık Örgütü'nün önerilerinden yola çıkılarak belirlenmiş beslenme kriterlerini gözeterek afet durumlarına özel Knorr Mercimekli Erişte Aşı'nı geliştirdi. Depremin ilk günü itibarıyla 2 milyon porsiyon ürün desteğinde bulundu. Afet durumlarına özel olarak geliştirdiği Mercimekli Erişte Aşı yine AFAD koordinasyonuyla konteyner kentlere ulaştırıldı. Deprem bölgesinden ürünlerin tüketiciyle buluşturulduğu geçici mağazaların tüm geliri, Knorr'un deprem bölgesindeki çiftçileri desteklemek üzere yürüttüğü çalışmalara aktarıldı.

UNİLEVER TÜRKİYE HAKKINDA

İsmindeki "Türk" ifadesini Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu kararıyla almış olan Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş. tamamına yakını Türk çalışanlarıyla Çorlu ve Konya'da bulunan 4 fabrikasında ürettiği ve ihraç ettiği ürünler aracılığıyla Türkiye'nin gıda, dondurma, güzellik ve sağlık, kişisel bakım ve ev bakım alanındaki ihtiyaçlarına dünya kalite standartlarındaki ürünleri ile yanıt veriyor. Aynı zamanda ülke sanayisine ve istihdamına önemli katkılar sağlıyor.

Unilever küresel ölçekte ise; 200'e yakın ülkede, 400'den fazla markayla her gün 3,4 milyar insana hizmet veren, Londra borsasına kayıtlı, Hollanda-İngiltere menşeli, yüzde 100 halka açık, yüzbinlerce insanın hisselerine sahip olduğu şeffaf bir şirket.