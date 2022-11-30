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Giriş Tarihi: 30.11.2022 14:50

Koç Üniversitesinden "uyuşturucu" açıklaması!

Koç Üniversitesi, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunda rektörlüğe ait bir araçta uyuşturucu bulunmasına ilişkin, aracı izinsiz şehir dışına çıkaran ve suça karışan şoförün işine son verildiğini bildirdi.

AA
Koç Üniversitesinden uyuşturucu açıklaması!

Koç Üniversitesinden yapılan açıklamada, son günlerde üniversitenin adının geçtiği bazı haberlere ilişkin basın ve kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğduğu belirtildi.

Açıklamada, "Üniversitemizde şoför olarak çalışmakta olan söz konusu kişinin üniversitenin aracını izinsiz olarak tek başına şehir dışına çıkartmasına ve suça karışmasına istinaden Koç Üniversitesindeki işine derhal son verilmiştir. Adli süreç halen devam etmekte olup, üniversitemiz de kendisi hakkında suç duyurusunda bulunmuştur. Koç Üniversitesi olarak emniyet güçlerimiz ve adli makamlarla daimi işbirliği içinde olduğumuzu ve süreci yakından takip ettiğimizi duyururuz." ifadeleri kullanıldı.

DEĞERİ 3 MİLYON LİRA
Şanlıurfa'da bir vakıf üniversitesine ait resmi plakalı araçta yapılan aramada piyasa değeri 3 milyon TL olan toplam 74 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunda bir vakıf üniversitesine ait resmi plakalı aracı durdurdu. Şüpheli araçta eğitimli köpek ile yapılan aramada 7 valiz içinde 98 paket halinde 53 kilo skunk ile 29 paket halinde 21 kilo 350 gram toz esrar ele geçirildi. Piyasa değeri toplam 3 milyon TL olan uyuşturucuya el koyan polis, sürücü ile şüpheli araca öncülük yapan 34 EYJ 640 plakalı aracın sürücüsünü gözaltına aldı. 2 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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Koç Üniversitesinden "uyuşturucu" açıklaması!
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