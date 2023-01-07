Koca dedikodusu boşanma nedeni

Gaziantep'te yaşayan İ.K. adlı adam, karısı B.K.'nin kendisine şiddet uyguladığını, hakaretler ettiğini ve işyerine gelerek çalışanları ile tartıştığını belirterek boşanma davası açtı. B.K. ise kocası İ.K.'nin kendisine şiddet uyguladığını ve hakaretler ettiğini savundu. Mahkeme, İ.K'nin, eşi B.K'ye şiddet uyguladığını belirtti. Kadının da kocasına şiddet uyguladığına, hakaret ettiğine, işyerine giderek huzursuzluk çıkarttığına dikkat çekti. Mahkeme, B.K'nin sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak kocasıyla ilgili uygunsuz konuşmalar yaptığını, bu nedenle B.K.'nin daha fazla kusurlu olduğunu belirtip tarafları boşadı. İstinaf edilen dosyaya bakan 2. Hukuk Dairesi, B.K.'nin tam kusurlu olduğuna yönelik kararı onadı.