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Giriş Tarihi: 10.11.2021

Koca dehşeti

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Koca dehşeti

Adana’da, 32 yaşındaki Murat G., şarj kablosuyla bağladığı eşini darp edip bacaklarına kalem batırdı. Talihsiz kadın şikâyetçi oldu. Olay sonrası kaçan zanlı koca aranıyor

Adana'da bir kadın, evde kendisini şarj kablosu ile bağlayıp darp ettiği, kafasına tabanca dayayıp bacaklarına kalem batırdığını ileri sürdüğü kocasından şikâyetçi oldu. Olaydan sonra kaçarak kayıplara karışan işkenceci koca her yerde aranıyor. Olay, merkez Seyhan ilçesi, Fevzipaşa mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre; 10 yıl önce Murat G. (32) ile evlenen Gamze G. (28), kocasından şiddet gördüğü için boşanmak isteyip 2 kızını da alarak evden ayrıldı.

'SİLAHI ENSEME DAYADI'
Boşanma davası da açan Gamze G., eşinin özür dilemesi üzerine evine geri döndü. Murat G., bu kez karısının kendisini aldattığını öne sürerek şiddet uygulamaya başladı. İddiaya göre genç kadını şarj kablosu ile bağlayıp darp etti, bacaklarına kalem batırdı. Gamze G., kocası uyurken evden kaçarak ailesine sığındı. Ailesiyle hastaneye giden genç kadın, darp raporu alarak kocasından şikâyetçi oldu. Yıllardır kocasından şiddet gördüğünü ileri süren Gamze G., "Eşim madde bağımlısı, evliliğimi yürütmek için hep alttan aldım. 'Beni aldattın' diye iftira atıp şiddet uyguladı. Beni dövdü, saçımı çekerek yerlere yatırdı. Beni darp ederken bacaklarıma kalem batırdı. Daha sonra beni sandalyeye oturtup ellerimi arkadan şarj kablosuyla bağlayıp şiddet uyguladı. Ellerim bağlıyken ruhsatsız silahını enseme dayayıp, 'Beni aldattın' demeye devam etti. Şikâyetçiyim sonuna kadar. Bana bunları yaptı, yanına kâr kalsın istemiyorum" diye konuştu.

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Koca dehşeti
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