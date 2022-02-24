Adana’da koca dehşeti

Adana'da 43 yaşındaki V. A., kendisini aldattığını öne sürdüğü aynı yaştaki eşi P. A'yı kızının gözleri önünde darp ettikten sonra bıçaklayarak yaraladı. P. A., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken olaydan sonra kaçan saldırgan V. A., polis tarafından her yerde aranıyor.

ÖNCE DARP ETTİ SONRA BIÇAKLADI

Olay, Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi 2146 Sokaktaki 14 katlı bir apartmanın, 12'nci katında meydana geldi. İddiaya göre; V. A., sabah saat 08.00 sıralarında kendisini aldattığını öne sürdüğü eşi P. A.'yla kavga etmeye başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce öfkeli adam 2 kızının gözü önünde eşini önce darp etti daha sonra bıçaklayarak yaraladı. Saldırgan V. A., daha sonra otomobile binerek kaçtı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Göğsünden ve bacağından aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan kadın çağrılan ambulansla Adana Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kayıplara karışan zanlı V.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Bu arada olaya tanık olan komşular kavganın sabah saatlerinde başladığını V. A.'nın "Kimle konuşuyorsun, beni aldatıyor musun?" diye bağırdığını daha sonra eşini dakikalarca darp ettikten sonra bıçaklayıp kaçtığını söyledi.