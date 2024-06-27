Koca dehşeti

Bursa'da boşanma aşamasındaki kocasının silahlı saldırısına uğrayan Meltem E. yaralandı. Saldırı Yıldırım ilçesinde yaşandı. Meltem E, Sinandede Mahallesi 9. Lale Sokak'ta taksiye bindiği sırada, başka bir taksinin şoförlüğünü yapan boşanma aşamasındaki eşi K.E. ile karşılaştı. K.E, yanındaki tabancayla Meltem E'nin içinde bulunduğu taksiye ateş ederek bölgeden uzaklaştı. Kadının bindiği taksi şoförü ise aracı ile Yıldırım Beyazıt Polis Merkezi Amirliğine giderek ekiplerden yardım istedi. İhbar üzerine polis merkezine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, kolundan yaralanan Meltem E. hastaneye sevk etti. Meltem E, ambulansa bindiği sırada "Boşanmaya çalıştığım kocam yaptı." diye bağırdı. Polis, K.E'yi yakalamak için çalışma başlattı.