Koca şiddetinden kaçarken ölüyordu

Kayseri
'de, tartıştığı kocasından kaçmak için 3. kattaki evinin balkon demirine bağladığı çarşafla sarkarak alt kata sığınmak isteyen kadın düşerek ağır yaralandı. Kocasinan
'da 10 katlı apartmanın 3. katında oturan C.Ö. adlı kadın ile kocası Y.Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki çocuk annesi genç kadın, balkon demirine bağladığı çarşafla sarkarak alt kattaki daireye sığınmak istedi. Tutunduğu çarşaftan kayarak yere düşen C.Ö., ağır yaralandı. Komşularının yardımına koştuğu genç kadının bayılmadan önceki son sözü ise "Kocamdan kaçıyordum" oldu. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan C.Ö., tedavi altına alındı. Genç kadının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan koca Y.Ö. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.