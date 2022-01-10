Koca yürekli aile

13 yaşındaki Suna, çocukken havale geçirdi. Yatağa bağlanan küçük kız, 2 yıl önce de annesini kaybetti. Babasının bakamadığı Suna’ya, 3 çocuk annesi komşuları Hadiye Tuna sahip çıktı
TekirdağÇorlu'nun Nusratiye Mahallesi'nde mobilya ustası Mehmet ile Ayşe Eser'in tek çocukları Suna Eser, 2 yaşındayken havale geçirince konuşamaz, hareket edemez ve tepki veremez hale geldi. Annesi Ayşe Eser 2 yıl önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybedince, Suna, babası Mehmet Eser ile baş başa kaldı. Kızına bakmakta zorlanınca Tuna ailesine giden Mehmet Eser, "Ben artık kızıma bakamıyorum. Size getirdim" dedi. Mehmet Eser, Suna'yı kabul eden aileye noterden, hastanelerdeki sağlık işlemlerini, tedavilerini yaptırmaları yönünde vekalet verdi. Eser, kızını aileye teslim ettikten sonra mahalleden taşınıp kayıplara karıştı. Hadiye ve Ramazan Tuna çifti, engelli Suna'ya sahip çıkıp, tüm ihtiyaçlarını gönüllü olarak karşılayarak bakımını üstlendi. Suna'yı 3 çocuğundan ayırt etmediğini ifade etti. Hadiye Tuna, "Suna bize ilk geldiğinde hiçbir tepki vermiyordu. Biz Suna'yı gerek özel eğitime götürerek, gerek devamlı konuşarak tepki vermesini sağladık. Şimdi konuştuğumu da anlıyor, gülüyor, tepki verebiliyor. Annesini iki yıl önce kaybettik. Suna'nın hiç kimsesi yoktu. Gönüllü olarak ben evladım olarak kabul ettim. Artık büyüdüğü için bakımı biraz zor. Yaşı büyüdü, kilo aldı, kronik hastalığı var, tıkanma yapıyor, astım bronşiti var. Üç çocuğum vardı, Suna'yla birlikte artık 4 evladım var" dedi. Geçirdiği iş kazası sonucu bir eli zarar gören tekstil işçisi Ramazan Tuna, Suna'ya tüm aile olarak sahiplendiklerini belirterek, "O artık bizim çocuğumuz oldu" dedi. Ailenin küçük kızı Feyza Tuna (16), Suna'nın gelmesiyle evlerindeki mutluluğun daha arttığını söyledi.