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Giriş Tarihi: 29.1.2022

Koca yürekli aile

Fatma GÖKSU Fatma GÖKSU
Koca yürekli aile

Van’da yaşayan üç çocuklu Terzioğlu çifti, 2 kardeşe de koruyucu aile oldu. Artık 5 çocuğa anne babalık yapan Terzioğlu çifti: Biz çok güzel bir aile olduk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca başlatılan Gönül Elçileri projesi kapsamında yürütülen koruyucu aile uygulaması, ailesinden ayrı kalan çocuklara umut ışığı olmaya devam ediyor. Çeşitli sorunlar nedeniyle ailelerinden ayrı kalan çocuklar, söz konusu uygulamayla koruyucu meleklerinin yanında umutla yarınlara hazırlanıyor. Kimi evlat hasretiyle kimi de aile ortamı sunma amacıyla kucakladıkları çocuklara koruyucu anne ve babalık yapıyor. Bu kapsamda 6 bin 945 koruyucu aile yanında 8 bin 440 çocuk hizmet alıyor.
Van'da yaşayan 3 çocuklu Gülten (39) - Mehmet Galip Terzioğlu (45) çifti iki kardeşe koruyucu aile oldu. Gülten Terzioğlu koruyucu aile olma sürecini SABAH'a anlattı:



Eşimin kız kardeşinin çocuğu olmuyordu, onlar evlat edinmeye başvuru yapmışlardı. Öncesinde koruyucu aileliğe başvurdular. İkinci çocuk başvuruları için Sevgi Evleri'ne gittik. Çocuklar sizi tanımıyorlar ama yanlarına gittiğinizde "Anne" diyorlar. O an çok etkilendim ve ağladım. Eşime ve çocuklarıma biz de koruyucu aile olalım dedim. Ailem de kabul etti. Başvuru yaptık eğitimler aldık, 7 ay sonra kızım Aysun'a kavuştum. Ardından kardeşi Süleyman'ı ailemize kattık. İlk zamanlar birbirimizi yadırgadık ama şu an çok güzel bir aileyiz. 5 yıl önce koruyucu aile olduk. Keşke evlatlarımı bebekken almış olsaydım.Başkasının çocuğunun bana "Anne" diyebileceğini, benim de ona annelik yapabileceğimi tahmin etmezdim.
Süleyman'da yüzde 50 gelişim geriliği var. Özel eğitim okuluna gidiyor. Ablası Aysun da teste tabi oldu, derslerinde biraz geri kalınca kaynaştırma eğitimine başladı.
Devlet, koruyucu aile yanına yerleşen çocuklardan elini çekmiş değil. Okul servis ücretinden, ilaçlarına dek tüm ihtiyaçlarını devlet karşılıyor.

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Koca yürekli aile
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