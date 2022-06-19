Koca yürekli baba otizmli oğlunu sırtında taşıyor

Kayseri'de 5 yıl önce eşinin evi terk edip gitmesinin ardından 17 yaşındaki otizmli oğlu Emirhan'a hem annelik hem de babalık yapan Rıfat Şahin, hayatını oğluna adadı. Engelli oğlunu evde yalnız bırakmamak için işinden de ayrılmak zorunda kalan baba Rıfat Şahin, bacağı kırılan oğlunu hastaneye sırtında götürüp getiriyor.

Kayseri'de Sibel Akbulut (43), doğuştan zihinsel engelli oğlu Emirhan (17) ve eşi Rıfat Şahin'i (49) 5 yıl önce terk edip gitti. Bir daha geri dönmeyen Akbulut, boşanma davası açıp kocasından ayrıldıktan sonra hemen başka biriyle evlendi. Çiftin o dönem 12 yaşında olan zihinsel engelli çocukları Emirhan'a ise o günden sonra babası bakmaya başladı. Oğlu yüzünden işini bırakmak zorunda kalan baba bugüne kadar komşuların ve mahalle sakinlerinin yaptığı yardımlarla ayakta durdu. Sibel Akbulut ise engelli oğlu ve eski kocasının oturduğu evi satılması için icraya verdi.

ENGELLİ OĞLUYLA BİR BAŞINA KALDI

Annenin evi terk ederek başkasıyla evlenmesinin ardından engelli oğlu Emirhan ile bir başına kalan baba Rıfat Şahin, oğlunu evde yalnız bırakamadığı için işinden de ayrılmak zorunda kaldı. İş başvurusu yaptığı bir yere işe gelirken oğlunu da yanında getireceğini söylediği için iş başvurusu kabul edilmeyen Rıfat Şahin, 5 yıldır ayakta kalma mücadelesi veriyor. Bir otel sahibinin Emirhan ile birlikte gündelik olarak işe gelmesine müsaade etmesi nedeniyle ayın belirli günlerinde çalışabilen baba Rıfat Şahin azda olsa kazandığı parayla oğluna bakıyor.

EMİRHAN'I HASTANEYE SIRTINDA GÖTÜRÜYOR

Otizmi Emirhan'ın kendine zarar vermesi nedeniyle sık sık hastaneye gitmek zorunda kaldıklarını belirten Rıfat Şahin; "Emirhan zihinsel engelli. Otizmli. Eşimin bizi terk ettiği 2017 yılından bu yana Emirhan'a hem annelik hem de babalık yapıyorum. Emirhan düşmesi sonucu bacağını kırdı. O süreçte Emirhan'ı günlerce sırtımda taşıdım. Hastaneye halk otobüsüyle gittiğimiz için evden otobüs durağına, duraktan hastaneye hep sırtımda götürdüm. Ben ölene kadar oğlumu sırtımda taşımaya razıyım. Çünkü o benim canım, kanım her şeyim. Emirhan'ı yalnız bırakamadığım için işimden oldum. İş müraacatı yaptığım birçok işyeri ise Emirhan'ı da yanımda getireceğimi duyunca bana iş vermediler. Şimdilerde bir otel sahibi Emirhan'ın gelmesine müsaade etti. Belirli günlerde otele gidip gündelik temizlik yapıyorum. Emirhan'da otelin lobisinde oturuyor ve gözümün önünde oluyor" diye konuştu.

VİCDANSIZ ANNE EVSİZ BIRAKACAK

Engelli oğlu Emirhan'ı evi terk ettiği 2017 yılından bu yana ne arayan ne de soran anne Sibel Akbulut, üstüne üstlük oğlu ve eski eşinin oturduğu evin satılması için dava açtı. Evi terk etmeden önce evin tapusuna şerh koyduran Sibel Akbulut'un oğlunu ve kendisini sokağa atmak istediğini belirten baba Rıfat Şahin; "Eski eşim evi terk ettikten sonra benden boşandı. Hemen başka biriyle evlendi. Oğlunu bir gün olsun arayıp sormadı. Şimdi ise oturduğumuz evi sattırıp yarı parasını almak istiyor. Ben kendisine evi Emirhan'ın üzerine yapalım diye teklif sundum ama o kabul etmedi. Ben bir gün ölürsem Emirhan'ın başını sokacağı bir evi olsun istedim. Ama eski eşim vicdana gelmedi. Şimdi avukatıyla sürekli haber gönderip evi boşaltmamızı ve satılmasını istiyor" dedi.