Koca yürekli Nur

Kahramanmaraşlı Nur Boyraz, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi. 6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketi depremlere memleketi Kahramanmaraş'ta yakalanan Boyraz, 3 ay önce taşındıkları evlerinin hasar alması üzerine ailesi ile Konya'ya gelerek yurda yerleşti. Boyraz, öğretmenlerinin aracılığıyla aynı yurtta kalan Malatyalı depremzede Abubekir ve Remziye Keskin çiftinin 11 yaşındaki down sendromlu kızları Hayrünnisa ile tanıştı. Hayrünnisa ile iyi bir iletişim kuran Boyraz, kendi acısını bir kenara bırakıp onunla oyunlar oynayıp, aldığı eğitim üzerine dersler veriyor.

'ÖĞRETMENLİĞİN YERİ VE ZAMANI OLMAZ'

Öğretmenleri ile istişare ederek Hayrünnisa içir bir eğitim planı hazırladığını belirten Nur Boyraz, küçük kız için elinden geleni yapacağını söyledi. SABAH'a konuşan Boyraz, "Maraş merkezli depremde ailecek bir aradaydık. İlk günlerde yaşadığımızı durumu idrak etmekte çok zorlandık. Annem, babam, kardeşlerim ve akrabalarımızla birlikte kendimize güvenli bir alan bulmaya çalıştık. Sonrasında babam arama kurtarma çalışmalarına yardımcı oldu. Birkaç günün ardından eğitimimi sürdürdüğü Konya'ya gelme kararı aldık ve ailecek buradaki yurda yerleştik. Buraya gelir gelmez ailemle birlikte yurtta kalan çocuklar ve yaşlılarla ilgilenmeye başladık. Eğitime katkı sağlamak için bir arayış içerisine girdim ve öğretmenlerim vasıtasıyla down sendromlu Hayrünnisa ile tanıştık. Özel gereksinimli öğrenciler depremden en çok zarar gören, herkesin de aklına gelmeyen bir grubu oluşturuyor. Onların ailelerinden farklı düzeyde eğitsel, sosyal, ekonomik, psikolojik ihtiyaçları bulunuyor. Ben de bir özel eğitim öğretmeni adayı olarak durumun farkındayım ve bu bilinçle hareket etmeye çalışıyorum. Aile ile görüşüp bir eğitim planı hazırladık. Çalışmalarımız devam ediyor. Burada olduğum sürece öğrencimizin ihtiyaçlarına yönelik eğitsel faaliyetlerimiz devam edecek. Bu vesileyle öğretmenler olarak gittiğimiz her yerde farkındalık oluşturmanın, yaraya merhem olmanın, faydalı işlerde bulunmanın zaman ve mekandan bağımsız olduğunu, mesleğimizin görünmez bir yönünü ortaya çıkardığımız için mutluyum. Yapılan tüm faaliyetlerin diğerlerine ilham olmasını dilerim. Bu zorlu süreci hep beraber eğitimle atlatacağız" dedi.

Çocukları ile birlikte Malatya'dan Konya'ya geldiklerini belirten baba Abubekir Tekin ise, "Nur evladımız sağ olsun kızımızla yakından ilgileniyor. Kızımızda bizde Nur'u çok sevdik. Onunla dersler yapıp, oyunlar oynuyor. Allah kendisinden razı olsun. Hayrünnisa bizim her şeyimiz" diye konuştu.