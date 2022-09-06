Koca yürekli Sedat ameliyatla sağlığına kavuştu

Sedat Şık'ın kardeşi Harun Şık (19), "Sayın Cumhurbaşkanımıza ve valimize desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Ayrıca Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'in tahsis ettiği araç ile Ankara'ya geldik. Manisa Vali Yardımcısı Mevlut Özmen de yardımcı oldu. Emeği geçen ve bize yardımcı olan belediye başkanımız ile vali yardımcımıza da teşekkürü bir borç biliriz" dedi.



Manisa'da yaşayan ve 2 yaşında geçirdiği havale nedeniyle zihinsel ve bedensel engelli olan Sedat Şık (32), İzmir'de deprem olduğunu duyar duymaz bakkallardan ve marketlerden yara bandı toplamıştı. Kendisindeki tüm parayla da yara bandı alan Sedat, otobüs garajına gidip durumu anlatarak, 'Param yok" dediği bir otobüs firması tarafından İzmir'e götürülmüştü. Yara bantlarını çadırdaki depremzedelere dağıtan Sedat, geçmiş olsun dileklerinde bulunup Manisa'ya geri dönmüştü. Zihinsel engelli Sedat bu davranışıyla gönüllere taht kurdu.

AYAKLARINDAKİ ŞEKİL BOZUKLUĞU DÜZELTİLDİ

Sedat Şık ayaklarındaki şekil bozukluğu nedeniyle ayakkabı giyerken zorlanıyordu. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'in talimatıyla Sedat Şık, ameliyat için Ankara Koru Hastanesi'ne götürüldü. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, engelli Sedat Şık'ın Ankara'ya götürebilmesi için bir araç tahsisi yaptı. Başkan Çelik'in tahsis ettiği araçla Ankara'ya giden Sedat Şık, Doktor Ergin Işık'ın yaptığı operasyonla sağlığına kavuştu. Sedat Şık, artık zorluk çekmeden ayakkabılarını giyebiliyor.

CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDERİM

Sedat Şık'ın kardeşi Harun Şık, "Sayın Cumhurbaşkanımıza ve valimize desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Ayrıca Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'in tahsis ettiği araç ile Ankara'ya geldik. Manisa Vali Yardımcısı Mevlut Özmen de yardımcı oldu. Emeği geçen ve bize yardımcı olan belediye başkanımız ile vali yardımcımıza da teşekkürü bir borç biliriz. Abim artık ayakkabılarını rahatça giyebiliyor. Sağlığına kavuştu" dedi.