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Giriş Tarihi: 4.12.2024 22:17 Son Güncelleme: 4.12.2024 23:45

Kocaeli 13 yaşındaki Öykü Filiz'e ağladı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşayan ve Osmangazi Ortaokulu 8-B sınıfı öğrencisi olan 13 yaşındaki Öykü Filiz, uzun süredir mücadele ettiği amansız hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Genç yaşta hayata veda eden Öykü, ailesi, arkadaşları ve öğretmenlerini derin bir üzüntüye boğdu.

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli 13 yaşındaki Öykü Filiz’e ağladı

Gebze ilçesinde oturan ve Osmangazi Ortaokulu 8-B sınıfı öğrencisi olan 13 yaşındaki Öykü Filiz, uzun süreden bu yana tedavi gördüğü amansız hastalık sonucu , bugün vefat etti. Öykü Filiz'in cenaze töreni bugün Gebze Mehmet Akif Ersoy Camii'nde düzenlendi. İkindi namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından, genç kızın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze törenine ailesinin yanı sıra, okul arkadaşları, öğretmenleri ve mahalle sakinleri de katılarak Filiz ailesine destek oldu.

OKULDAN TAZİYE MESAJI

Öykü'nün vefatı üzerine Gebze Osmangazi Ortaokulu, sosyal medya hesapları üzerinden bir taziye mesajı yayımladı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Sevgili öğrencimiz Öykü Filiz'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Uzun zamandır tedavi gördüğü hastalığına yenik düşen Öykü'nün mekanı cennet olsun. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz."

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Kocaeli 13 yaşındaki Öykü Filiz'e ağladı
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