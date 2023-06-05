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Giriş Tarihi: 5.6.2023 10:50 Son Güncelleme: 5.6.2023 10:56

Kocaeli akraba kavgası: Hamile kadın hayatını kaybederken, 9 yaşındaki çocuk yaralandı

Kocaeli Kandıra İlçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada, bir kişinin silahını ateşlemesi sonucu 3 buçuk aylık hamile kadın hayatını kaybederken, 9 yaşındaki bir çocuk ise yaralandı

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli akraba kavgası: Hamile kadın hayatını kaybederken, 9 yaşındaki çocuk yaralandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Akdurak Mahallesi, Akçakayran mevkiinde önceki akşam geç saatlerde yaşanan olayda, Aydın Ç. ile akrabası olduğu öğrenilen İpek Çiçek ve Azat O. (9) arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönmesiyle Aydın Ç. Üzerinde bulunan silahını çıkartarak ateş açtı. Kurşunların hedefi olan Azat O. sol kolundan yaralanırken, 3,5 aylık hamile olduğu öğrenilen İpek Çiçek ise kanlar içinde yerde kaldı. Aydın Ç. ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

KURTARILAMADI

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ardından ambulansa alınarak Kandıra Devlet Hastanesine götürüldü. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen İpek Çiçek kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı çocuğun ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Hastane çevresinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına çevik kuvvet ekipleri tarafından önlem alındı.

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Kocaeli akraba kavgası: Hamile kadın hayatını kaybederken, 9 yaşındaki çocuk yaralandı
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