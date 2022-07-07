Kocaeli bayram namazı saati 2022: Diyanet ile Kocaeli bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Kurban Bayramı bu hafta sonu ile birlikte başlıyor. Arefe günü Cuma günü idrak edilecek ve 9 Temmuzda bayram başlayacak. Kocaeli bayram namazı saati 2022 de bu sebeple daha çok aratılmaya başlandı. Diyanet, il il paylaştığı namaz saatlerini paylaştı. Böylece camiler sabahın ilk saatlerinde müminler ile dolup taşacak ve bayramın ilk ibadeti yapılacak. Peki, Kocaeli bayram namazı saat kaçta? İşte detaylar!