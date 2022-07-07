Kocaeli bayram namazı saati 2022: Diyanet ile Kocaeli bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Kurban Bayramı bu hafta sonu ile birlikte başlıyor. Arefe günü Cuma günü idrak edilecek ve 9 Temmuzda bayram başlayacak. Kocaeli bayram namazı saati 2022 de bu sebeple daha çok aratılmaya başlandı. Diyanet, il il paylaştığı namaz saatlerini paylaştı. Böylece camiler sabahın ilk saatlerinde müminler ile dolup taşacak ve bayramın ilk ibadeti yapılacak. Peki, Kocaeli bayram namazı saat kaçta? İşte detaylar!
2022 Kurban Bayramı namaz saatleri Diyanet ile birlikte belli oldu. Kocaeli bayram namazı saati 06.12 olarak belirlendi.
İmam, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır ve ellerini bağlar. Cemaat de aynı şekilde tekbir getirip ellerini bağlar.
İmam ve cemaat içlerinden "Sübhâneke" duasını okur. Sonra İmam ve cemaat, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır, eller kulaklar hizasına kadar kaldırılıp yana bırakılır.
Sonra aynı şekilde "Allâhü ekber" diyerek bir tekbir daha alınır ve eller yine yana bırakılır. Üçüncü kere "Allâhü ekber" diyerek tekbir alınır ve bu sefer eller bağlanır.