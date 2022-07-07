Haberler Yaşam Haberleri Kocaeli bayram namazı saati 2022: Diyanet ile Kocaeli bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 7.7.2022 11:25

Kocaeli bayram namazı saati 2022: Diyanet ile Kocaeli bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Kocaeli bayram namazı saati 2022: Diyanet ile Kocaeli bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Kocaeli bayram namazı saati araştırmaları, bayramın yaklaşmasıyla birlikte daha da artmış durumda. Diyanet, her yıl iki defa bayram namazı saatlerini bayram gelmeden önce paylaşıyor. 9 Temmuz tarihinde kılınacak olan Kurban Bayramı namazı için vatandaşlar Kocaeli bayram namazı saat kaçta 2022 sorularını yöneltiyor. İşte Kocaeli bayram namazı saati

Kurban Bayramı bu hafta sonu ile birlikte başlıyor. Arefe günü Cuma günü idrak edilecek ve 9 Temmuzda bayram başlayacak. Kocaeli bayram namazı saati 2022 de bu sebeple daha çok aratılmaya başlandı. Diyanet, il il paylaştığı namaz saatlerini paylaştı. Böylece camiler sabahın ilk saatlerinde müminler ile dolup taşacak ve bayramın ilk ibadeti yapılacak. Peki, Kocaeli bayram namazı saat kaçta? İşte detaylar!

KOCAELİ BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

2022 Kurban Bayramı namaz saatleri Diyanet ile birlikte belli oldu. Kocaeli bayram namazı saati 06.12 olarak belirlendi.

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İmam, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır ve ellerini bağlar. Cemaat de aynı şekilde tekbir getirip ellerini bağlar.

İmam ve cemaat içlerinden "Sübhâneke" duasını okur. Sonra İmam ve cemaat, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır, eller kulaklar hizasına kadar kaldırılıp yana bırakılır.

Sonra aynı şekilde "Allâhü ekber" diyerek bir tekbir daha alınır ve eller yine yana bırakılır. Üçüncü kere "Allâhü ekber" diyerek tekbir alınır ve bu sefer eller bağlanır.

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Tekbirler arasında üç defa "sübhanellâhi'l-azîm" diyecek kadar beklenir. Bundan sonra cemaat susup bekler.

İmam, gizlice eûzü-besmele çeker, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur, sonra rükû ve secdeler yapılır ve ikinci rekâta kalkılır.

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Kocaeli bayram namazı saati 2022: Diyanet ile Kocaeli bayram namazı saat kaçta kılınacak?
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