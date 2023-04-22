Kocaeli, bayramda Defne’ye mutluluk taşıdı

Depremin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için var gücüyle çalışan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Hatay Defne'de çeşitli etkinlikler düzenliyor. 23 Nisan coşkusunu depremin etkilendiği Defne'ye de taşıyan Büyükşehir, çocukları adeta mutluluğa doyuruyor.

ÇADIRLARDAN ŞEKER TOPLADILAR

Büyükşehir'in Defne'de sorumlu olduğu Çadır Kentte gerçekleştirilen çifte bayram coşkusunda çeşitli oyun ve etkinlikler ile çocukların yaşadığı travmanın hafifletilmesi ve deprem psikolojisinden uzaklaştırılmaları amaçlanıyor. Bu bağlamda Ramazan Bayramı ve 23 Nisan coşkusu çocukların çadırları dolaşıp, şeker toplaması ile başladı. Defneli çocuklar, kortej ve palyaçolar eşliğinde başlayan etkinlikte çadır çadır dolaşıp şeker topladı ve bayram geleneğini sürdürdü. Çocukların bu hareketi, Çadır Kente moral ve mutluluk getirdi. Çadır sakinleri, çocuklara sarılarak teşekkür etti.

"İYİ BAYRAMLAR KOCAELİ"

Defneli çocuklar ikinci memleketi olarak gördüğü Kocaeli'nin bayramını da kutlamayı unutmadı. Burada başta çocuklar olmak üzere tüm vatandaşlar tarafından çok sevilen Kocaeli Büyükşehir için çocuklar, kalp oluşturarak Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a ve Kocaeli'ye bayram mesajı gönderdiler.

ÇOCUKLAR ÇOK MUTLU OLDU

Ayrıca alanda çeşitli maskotlar, yüz boyama ve balon dağıtımı yapıldı. Mısır, horoz ve pamuk şekeri ikramının da yapıldığı bayram coşkusunda Defneli çocuklar, alanda kurulan şişme oyun gruplarında da gün boyu mutlulukla oynadı.