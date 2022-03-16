Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen yardım TIR’ı savaş bölgesinde! Gözyaşları sel oldu... Büyük vefa örneği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, AFAD koordinasyonda gönderilen mobil yardım TIR'ı savaş bölgesine ulaştı. Yardım TIR'ını gören Ukraynalı vatandaşlar büyük vefa örneği gösterirken, bölgeden gelen görüntü ise herkesi ağlattı.
GÖZYAŞLARI SEL OLDU
Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırıları 20 gündür aralıksız sürerken, sivillerin bölgelerden tahliyesi de devam ediyor. Bölgede kalan vatandaşlar için ise AFAD koordinasyonunda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgeye mobil yardım TIR'ı gönderildi. Bölgeye ulaşan TIR, savaş mağdurları siviller için sıcak yemek dağıtımına başladı. Türkiye'nin yardımı karşısında ise Ukraynalı vatandaşlar büyük vefa örneği göstererek Türk bayraklarına sarıldı. O anlarda ise gözyaşları sel oldu.
"NE BÜYÜK ÜLKENİN İNSANLARIYIZ"
Videoyu çeken Faik Akyüz de gözyaşlarını tutamadı. Hem canlı yayın yapan, hem de bölgedeki gelişmeleri aktaran Akyüz, "Gururumdan ağlıyorum. Var mı burada Türk'ten başka yardım gönderen. Hiç kimse yok. Bir tek Türkler var. Hastanemiz var. Gurur duyuyorum.
Ukrayna'dan gelen bu görüntü herkesi ağlattı! Türk yardım tırını görenler gözyaşlarına boğuldu! | Video
Dünyanın en büyük ülkesinin yardımları bunlar. Başka hiç bir ülkenin yardımı yok. Şu an insanlara para için yardım yapılmaz. Türk bayrağından başka bayrak yok burada, sallanmıyor. İnsanların yüzü gülüyor. Ne büyük ülkenin insanlarıyız" dedi.
Bölgeden gelen görüntüde, Türkiye'den gönderilen mobil yardım TIR'larından yemek alan Ukraynalı vatandaşların yüzündeki mutluluk görülüyor. Bazı çocuklar savaşın gölgesinde yardım TIR'larından faydalanırken, yüzlerindeki mutlulukta görülüyor.