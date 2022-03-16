Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen yardım TIR’ı savaş bölgesinde! Gözyaşları sel oldu... Büyük vefa örneği

"NE BÜYÜK ÜLKENİN İNSANLARIYIZ"

Videoyu çeken Faik Akyüz de gözyaşlarını tutamadı. Hem canlı yayın yapan, hem de bölgedeki gelişmeleri aktaran Akyüz, "Gururumdan ağlıyorum. Var mı burada Türk'ten başka yardım gönderen. Hiç kimse yok. Bir tek Türkler var. Hastanemiz var. Gurur duyuyorum.

Ukrayna'dan gelen bu görüntü herkesi ağlattı! Türk yardım tırını görenler gözyaşlarına boğuldu! | Video

Dünyanın en büyük ülkesinin yardımları bunlar. Başka hiç bir ülkenin yardımı yok. Şu an insanlara para için yardım yapılmaz. Türk bayrağından başka bayrak yok burada, sallanmıyor. İnsanların yüzü gülüyor. Ne büyük ülkenin insanlarıyız" dedi.