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Giriş Tarihi: 9.2.2023 12:26 Son Güncelleme: 9.2.2023 13:04

Kocaeli ekipleri, 54 kişiyi enkaz altından kurtardı

Tarihin en büyük deprem felaketlerinden birinin yaşandığı Kahramanmaraş, Adıyaman ile Hatay’da arama kurtarma ve lojistik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Felaketin yaşandığı bölgede, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin arama kurtarma ekipleri 54 kişiyi enkaz altından çıkarttı.

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli ekipleri, 54 kişiyi enkaz altından kurtardı

Depremin meydana gelmesinin ardından hızla organize olan ve deprem bölgesine yola çıkan Büyükşehir ekipleri halen 156 araç ve 524 personelle, bölgede gece gündüz görev yapıyor. Bölgede çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi ve A Takımı ekipleri, bugüne kadar 54 kişiyi enkazdan sağ olarak çıkarırken, belediyenin iştiraklerinden olan, Antikkapı'nın yardım tırları Kahramanmaraş ve Hatay'da 80 bin kişilik çorba ve ekmek dağıtımı yapıyor. İSU'nun tankerleri de bölgede ihtiyaç duyulan yerlerde su takviyesi sağlıyor.

KOCAELİ KENETLENDİ

6 Şubat Pazartesi sabaha karşı gelen haberle beraber tüm Türkiye yasa boğuldu. Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen deprem haberinin alınmasıyla berabere teyakkuza geçen Büyükşehir, günün ilk ışıklarıyla beraber ekiplerini bölgeye sevk etmeye başladı. 1999 depremini yaşayan Kocaeli, deprem bölgesinden gelen haberlerin ardından adeta kenetlendi ve bölgeye yardım etmek için tüm kurumlarıyla seferber oldu.Bir yandan eski Carrefour binası Büyükşehir, Kocaeli Valiliği ve AFAD koordinasyonunda Ayni Yardım Toplama Merkezi'ne dönüştürülürken bir yandan ekipler deprem bölgesine doğru yola çıkmaya devam etti. Büyükşehir ekipleri halen 156 araç ve 524 personelle deprem bölgesinde gece gündüz görev yapıyor. Büyükşehir İtfaiyesi ve A Takımı ekipleri 54 kişiyi ise enkazdan sağ çıkarmayı başardı. Ekipler, K.Maraş'ta 21, Adıyaman'da 15 ve Hatay'da 18 depremzedeyi enkaz altından kurtardı.

BÜYÜKAKIN'DA DEPREM BÖLGESİNDE

Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da deprem bölgesinde görevlendirildi. Görevlendirme ile birlikte yola çıkan Büyükakın, Hatay'ın Defne ilçesine beraberindeki ekiplerle ulaştı. Büyükakın'ın bölgeye gelmesiyle beraber Büyükşehir ekipleri tarafından Defne Necmi Asfuroğlu Anadolu Lisesi'nin bahçesine dev çadırlar kuruldu ve depremzedelere çorbayla ekmek ikramına başlandı. Başkan Büyükakın ile bölgedeki depremzedeler arasında duygusal anlar yaşandı. Büyükakın'a sevgiyle sarılan depremzedeler yaşadıkları zorlu anları anlattı ve desteklerinden dolayı teşekkür etti. 99 depreminin yaşayan biri olarak kendilerini çok iyi anladığını ifade eden Büyükakın, ''Devletimiz ve milletimiz tüm imkanlarıyla burada ve sizin yanınızda. Herkes özveriyle çalışıyor. Bu zor zamanları hep birlikte atlatacağız'' dedi.

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Kocaeli ekipleri, 54 kişiyi enkaz altından kurtardı
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