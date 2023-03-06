Haberler Yaşam Haberleri Kocaeli ekipleri, Hatay’da 51 binanın yıkımını yaptı
Giriş Tarihi: 6.3.2023 15:07 Son Güncelleme: 6.3.2023 15:41

Kocaeli ekipleri, Hatay’da 51 binanın yıkımını yaptı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hatay Defne’de yıkımına karar verilen 51 binanın yıkımının yanı sıra enkaz kaldırma işlemi gerçekleştirdi.

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli ekipleri, Hatay’da 51 binanın yıkımını yaptı

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ilde yıkıma neden olan depremin ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor. Bu kapsamda Hatay Defne'de çalışan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, enkaz kaldırma ve ağır hasarlı binaların yıkım işlemlerine devam ediyor. İmar Dairesi Başkanlığı ekipleri, bölgede 51 binanın yıkım ve enkaz kaldırma işlemini gerçekleştirdi.

3 BİN 900 KAMYON HAFRİYAT TAŞINDI

Kocaeli Büyükşehir ekipleri, Hatay Defne'de birçok alanda olduğu gibi enkaz kaldırma çalışmalarında da görev alıyor. Teknik personel, iş makinesi ve kamyon desteği verilen çalışmalar AFAD tarafından yönlendirilirken, 15 kamu kurumuyla koordineli şekilde işler yürütülüyor. 19 Şubat'tan bu yana ekipler 80 kamyon ve 30 iş makinesi ile 51 binanın yıkımını gerçekleştirdi. Ekipler toplam da 3 bin 900 adet kamyon enkazı depolama sahasına nakletti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Karamollaoğlu'ndan Akşener'e büyük şok: Yeter sizden çektiğimiz! 6'lı koalisyonu dağıtan toplantı ile ilgili bomba kulis
İYİ Parti'den aday açıklayacak 5'li koalisyona karşı hamle: Bugün 14.45'te...
Masadaki küçük ortak saat verdi: İYİ Parti Bombaladı! 5'li koalisyon dayatmasına karşı çıktılar!
SON DAKİKA: CHP yandaşı gazeteciden 'İYİ Parti geri dönmesin" çıkışı: Eğer masaya otururlarsa...
Anadolu Parsı popülasyonu arttı: Hangi illerde görüldüğünü açıkladı!
SON DAKİKA: CHP'li yazarlar Meral Akşener'i topa tuttu: Rüzgarsız havada dönen fırıldağın mutlaka bir üfleyeni vardır
Kılıçdaroğlu, Akşener'den ilk intikamını aldı: İYİ Parti'ye verilen üyeler CHP'ye dönüyor
Son dakika: Şanlıurfa'da 6 katlı bina çöktü! Arama-kurtarma çalışmaları sürüyor
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Gırgır şamata yazısı
ARKADAŞINA GÖNDER
Kocaeli ekipleri, Hatay’da 51 binanın yıkımını yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA