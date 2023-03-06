Kocaeli ekipleri, Hatay’da 51 binanın yıkımını yaptı

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ilde yıkıma neden olan depremin ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor. Bu kapsamda Hatay Defne'de çalışan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, enkaz kaldırma ve ağır hasarlı binaların yıkım işlemlerine devam ediyor. İmar Dairesi Başkanlığı ekipleri, bölgede 51 binanın yıkım ve enkaz kaldırma işlemini gerçekleştirdi.

3 BİN 900 KAMYON HAFRİYAT TAŞINDI

Kocaeli Büyükşehir ekipleri, Hatay Defne'de birçok alanda olduğu gibi enkaz kaldırma çalışmalarında da görev alıyor. Teknik personel, iş makinesi ve kamyon desteği verilen çalışmalar AFAD tarafından yönlendirilirken, 15 kamu kurumuyla koordineli şekilde işler yürütülüyor. 19 Şubat'tan bu yana ekipler 80 kamyon ve 30 iş makinesi ile 51 binanın yıkımını gerçekleştirdi. Ekipler toplam da 3 bin 900 adet kamyon enkazı depolama sahasına nakletti.