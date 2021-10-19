Kocaeli emniyetinden çakmak gazı uygulaması

Çocukların, huzur ve güven içerisinde bir eğitim almasını sağlamak amacıyla yapılan denetim ve kontroller aralıksız bir şekilde devam ediyor. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bu kapsamda, il genelinde "Çakmak gazının kullanımına yönelik" uygulama gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında bin 835 kişiye kimlik sorgulaması yapılırken, 336 umuma açık alan ve iş yeri kontrol edildi. Yapılan sorgulama ve kontroller esnasında aranan 2 kişi yakalanırken, 1 iş yerine idari işlem uygulandı. 16'sı okul servis aracı olmak üzere kontrol edilen 45 araçtan 7'sine idari işlem uygulandı. Emniyet yetkilileri bu ve benzer uygulamaların bundan sonra da sıklıkla devam edeceğıni belirtti.