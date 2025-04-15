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Giriş Tarihi: 15.4.2025 10:54 Son Güncelleme: 15.4.2025 10:56

Kocaeli emniyetinden kaçak alkol operasyonu: 12 ton etil alkol ele geçirildi

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü başarılı bir operasyonda, Körfez ilçesinde yasa dışı faaliyet yürüten bir etil alkol imalathanesini ortaya çıkardı. Operasyonda 12 ton etil alkol ele geçirilirken, 13 kişi gözaltına alındı.

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli emniyetinden kaçak alkol operasyonu: 12 ton etil alkol ele geçirildi

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Körfez ilçesinde bir iş yerinde yasa dışı etil alkol üretildiği yönünde duyum aldı. Yapılan istihbari çalışmaların ardından belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan aramalarda, 12 bin litre (12 ton) kaçak etil alkol ele geçirilirken, üretim ve dolumda kullanılan 6 adet ayrıştırıcı filtre ünitesi ile 1 adet 12 başlıklı doldurma ve paketleme ünitesi de tespit edilerek el konuldu.Olayla ilgili 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 9'u hakkında adli işlem yapılarak serbest bırakıldı, kalan 4 kişinin ise tamamlanan işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.

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Kocaeli emniyetinden kaçak alkol operasyonu: 12 ton etil alkol ele geçirildi
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