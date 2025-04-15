Kocaeli emniyetinden kaçak alkol operasyonu: 12 ton etil alkol ele geçirildi

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Körfez ilçesinde bir iş yerinde yasa dışı etil alkol üretildiği yönünde duyum aldı. Yapılan istihbari çalışmaların ardından belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan aramalarda, 12 bin litre (12 ton) kaçak etil alkol ele geçirilirken, üretim ve dolumda kullanılan 6 adet ayrıştırıcı filtre ünitesi ile 1 adet 12 başlıklı doldurma ve paketleme ünitesi de tespit edilerek el konuldu.Olayla ilgili 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 9'u hakkında adli işlem yapılarak serbest bırakıldı, kalan 4 kişinin ise tamamlanan işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.