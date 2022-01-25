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Giriş Tarihi: 25.1.2022 09:36 Son Güncelleme: 25.1.2022 09:50

Kocaeli Fuar gölü buz tuttu!

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli Fuar gölü buz tuttu!

Kocaeli’nde geçtiğimiz Cuma akşamından itibaren başlayan ve 3 gün boyunca etkili olan şiddetli kar yağışı, Kocaeli’nde yerini soğuk hava ve don’a bıraktı. Salı sabahı İzmit İlçesinde bulunan Fuar Gölü buz tuttu.

Yurt genelinde ve Marmara bölgesinde hafta sonu etkili olan ve 3 gün boyunca devam eden kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı. Sabah saatlerinde-6 ile -2 derece arasında devam eden sıcaklıklarda bazı bölgelerde buzlanmaya neden oldu.

İzmit ilçesinde bulunan Kocaeli fuar alanında ki 38 bin 800 metrekarelik yapay Gölet'in de yüzeyi, sabah saatlerinde gece boyunca etkili olan soğuk hava nedeniyle buz tuttu. Gölün müdavimi olan martı ve karabatakların, buz yüzeyinde yürüyerek yiyecek aradığı gözlendi.

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Kocaeli Fuar gölü buz tuttu!
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