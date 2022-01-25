Kocaeli Fuar gölü buz tuttu!

Yurt genelinde ve Marmara bölgesinde hafta sonu etkili olan ve 3 gün boyunca devam eden kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı. Sabah saatlerinde-6 ile -2 derece arasında devam eden sıcaklıklarda bazı bölgelerde buzlanmaya neden oldu.

İzmit ilçesinde bulunan Kocaeli fuar alanında ki 38 bin 800 metrekarelik yapay Gölet'in de yüzeyi, sabah saatlerinde gece boyunca etkili olan soğuk hava nedeniyle buz tuttu. Gölün müdavimi olan martı ve karabatakların, buz yüzeyinde yürüyerek yiyecek aradığı gözlendi.