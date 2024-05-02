Kocaeli genç futbolcusu Yunus’u trafik kazasında kaybetti

Kocaeli Gebze'de 29 Nisan günü otomobiliyle Eskihisar Mahallesi 1494 Sokak'ta seyir halinde olan Enes T.T., aracın su birikintisine girmesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 10 metrelik bir istinat duvarından ağaçlık alana uçtu. Sürücü ile yanındaki Enes T.T. ile yolcular İbrahim G., Bayram G., Emir A. ve Yunus Emre Savaş'ı kurtararak hastaneye kaldırdı. Yunus Emre Savaş, Bayram G. ve Emir A.'nın Darıca Spor U17 ve U18 futbolcuları olduğu öğrenildi. Durumu kritik olan Yunus Emre Savaş, 3 günlük yaşam mücadelesinin ardından dün vefat etti.