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Giriş Tarihi: 3.5.2024

Kocaeli genç futbolcusu Yunus’u trafik kazasında kaybetti

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli genç futbolcusu Yunus’u trafik kazasında kaybetti
Kocaeli Gebze'de 29 Nisan günü otomobiliyle Eskihisar Mahallesi 1494 Sokak'ta seyir halinde olan Enes T.T., aracın su birikintisine girmesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 10 metrelik bir istinat duvarından ağaçlık alana uçtu. Sürücü ile yanındaki Enes T.T. ile yolcular İbrahim G., Bayram G., Emir A. ve Yunus Emre Savaş'ı kurtararak hastaneye kaldırdı. Yunus Emre Savaş, Bayram G. ve Emir A.'nın Darıca Spor U17 ve U18 futbolcuları olduğu öğrenildi. Durumu kritik olan Yunus Emre Savaş, 3 günlük yaşam mücadelesinin ardından dün vefat etti.
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Kocaeli genç futbolcusu Yunus’u trafik kazasında kaybetti
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