Kocaeli Gölcük’te silahlı saldırı: 1 kişi ağır yaralandı

Gölcük Donanma Mahallesi Işıklar mevkiinde bulunan bir araç kiralama firmasındaki olay, akşam saatlerinde büyük bir paniğe neden oldu. Edinilen bilgilere göre, iş yerinde çıkan bir tartışma sırasında F.K. isimli kişi göğsünden silahla vuruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan F.K., Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu kritik olan F.K., buradan Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Göğsünden ağır yaralanan F.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından polis ekipleri bölgede geniş çaplı bir inceleme başlattı.

Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için güvenlik güçleri kapsamlı bir soruşturma yürütüyor. Saldırının nedeni ve failin kimliği henüz belirlenememiş olup, soruşturma devam ediyor.