Kocaeli itfaiye ekibi tarih yazıyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından teyakkuza geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gün aydınlanmadan deprem bölgesine ulaştı. 10 gündür gece gündüz arama kurtarma çalışması yapan kahraman ekipler, 82 depremzedeyi enkaz altından sağ çıkardı. Tonlarca ağırlıktaki enkazın altına koca yürekleri ve almış oldukları eğitimler sayesinde giren, molozlar arasında iğneyle kuyu kazar gibi çalışan Kocaeli ekipleri, kimi zaman bir bebeği, kimi zaman bir anne ile kızını, kimi zaman ise bir genci kurtararak gönülleri fethetti. Bölgede diğer ekiplerle canla başla çalışan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ömer İslamoğlu, ekibinin en son teknolojik cihazlara, profesyonel eğitime ve usta eğiticilere sahip olduğunu kaydetti. Kocaeli İtfaiyesi son olarak depremin 209. saatinde yabancı uyruklu Faez Ghanam ve eşi Fatma Ghanam'ı kurtardı.