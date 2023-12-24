Haberler Yaşam Haberleri Kocaeli İtfaiyesi’nden hayat kurtaran eğitimler
Giriş Tarihi: 24.12.2023 13:25 Son Güncelleme: 24.12.2023 14:18

Kocaeli İtfaiyesi’nden hayat kurtaran eğitimler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, işletmelerin acil durum ekiplerine hayat kurtaran eğitimler veriyor

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli İtfaiyesi’nden hayat kurtaran eğitimler

Yangın, sel ve deprem gibi afetlere karşı yaptığı hızlı ve operasyonel müdahaleleriyle hayat kurtaran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, gerçekleştirdiği ulusal ve uluslararası İtfaiyecilik eğitimlerinin yanı sıra kamu ve özel işletmelere yönelik "Acil Durum Eğitim" çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

ACİL DURUM EKİPLERİNE EĞİTİM

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik uyarınca oluşturulan Acil Durum Ekipleri, profesyonel müdahale birimleri gelinceye dek olayın gelişimini durdurma ve söndürme hizmetini gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Dilovası ilçesinde bulunan Polisan Kimya San. A.Ş. fabrikası acil durum ekiplerine yönelik olarak "Acil Durum Eğitim" verildi.

TEORİK VE PRATİK EĞİTİM

Teorik ve pratik olarak gerçekleştirilen eğitimlerde, "Yanma ve Yangın", "Yangın Yerindeki Tehlikeler", "Söndürme Maddeleri ve Söndürme Teknikleri" "Araç ve Malzeme", "Ekip Çalışması ve Organizasyonu" başta olmak üzere birçok konuda bilgiler aktarıldı. Eğitimler, Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde yer alan İtfaiye Dairesi Başkanlığı hizmet binasının hemen arkasında yer alan İtfaiye Eğitim Merkezi KOBİTEM tesislerinde verildi.

YANGIN SÖNDÜRME UYGULAMASI

Büyükşehir İtfaiyesi Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi KOBİTEM personellerince verilen eğitimde, eğitim sahasında bulunan simülatörler vasıtasıyla olası bir akaryakıt yangınına yaklaşma ve köpük ile söndürme uygulamaları gerçekleştirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika! Milli Savunma Bakanı Güler, TSK komuta kademesi ile Irak sınırında...
HDP/DEM Eş Başkanı iyice azıttı: Türk milletine açık tehdit! "Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak"
AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nden ortak bildiri: Terör ve şiddet hedefine ulaşamayacak
Yüzyılın kentsel dönüşümü! Başkan Erdoğan açıkladı: Dönüşüm için 1.5 milyon liralık destek
Şehit Budak'ın son paylaşımı ve Şehit Aslan'ın babasının ifadeleri duygulandırdı
Borsada neler oluyor?
SON DAKİKA | Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden acı haber: 6 kahraman asker şehit düştü
Son dakika! Milli Savunma Bakanı Güler, TSK komuta kademesi ile Irak sınırında...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
CHP’de Çanakkale çatlağı
ARKADAŞINA GÖNDER
Kocaeli İtfaiyesi’nden hayat kurtaran eğitimler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA