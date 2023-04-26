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Giriş Tarihi: 26.4.2023 12:01 Son Güncelleme: 26.4.2023 12:20

Kocaeli İtfaiyesi’ne Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bölgede kurtarma çalışmalarına destek veren Kocaeli İtfaiyesi’ne Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası verildi.

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli İtfaiyesi’ne Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası

6 Şubat akşamı Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan depremin ardından ilk dakikalarda bölgeye hareket eden Kocaeli İtfaiyesi çalışmalarıyla göz doldurdu. Kocaeli İtfaiyesi'nin bu başarısı Devlet Üstün Fedakârlık Madalyasıyla ödüllendirildi.

Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası Tevcih Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ömer İslamoğlu da katıldı. İslamoğlu madalyayı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan aldı.

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Kocaeli İtfaiyesi’ne Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası
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