Kocaeli, kaza kurbanı gençlere ağlıyor

KUZENLER BİRLİKTE TOPRAĞA VERİLDİ

Kazada hayatını kaybeden araç sürücüsü Ahmet Macit'in, Kocaeli'nde tanınan iş insanı ve AK Parti Derince Belediyesi Meclis üyesi Hamza Macit ile Meryem Macit çiftinin 3 çocuğundan biri olduğu ve İstanbul Medipol Üniversitesi İç Mimarlık 1.sınıfta eğitim gördüğü öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden sürücü Ahmet Macit'in kuzeni Emirhan Turhal'ın ise İsa Tural ve Rukiye Tural çiftinin 2 çocuğundan biri olduğu ve İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İnşaat mühendisliği 1. Sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Kuzenlerin cenazesi, geniş bir katılım ile Derince Merkez Camiinde kılınan öğlen namazı sonrası, gözyaşları içerisinde Yeni Çınarlı Mezarlığında son yolculuklarına uğurlandı.