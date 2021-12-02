Kocaeli, kaza kurbanı gençlere ağlıyor

İzmit İlçesi Yenişehir Mahallesi Otogar Sapağı mevkii Kandıra İstikametinde, önceki gün akşam saatlerinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Ehliyetini henüz 1 ay önce aldığı öğrenilen İstanbul Nişantaşı Üniversitesi 1.sınıf öğrencisi Ahmet Macit(18) idaresindeki otomobil, Kandıra istikametine seyir halindeyken, henüz öğrenilemeyen bir nedenden kontrolden çıkarak, yol kenarında park halinde bulunan kamyona çarptı.
Hızlı olduğu ileri sürülen ve çarptığı kamyonun adeta altına girerek hurdaya dönen aracı görenler, hemen 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulundu. Bölgeye kısa sürede çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
3 GENÇTE YAŞAMINI YİTİRDİ
Olay yerine kısa sürede gelen İtfaiye ekipleri, kamyonun altına girip adeta kâğıt gibi ezilen otomobil içerisinde sıkışan yaralıları çıkartmak için çalışma başlattı. Yapılan müdahale ile araçtan çıkartılan sürücü Ahmet Macit (18), kuzeni olan Nişantaşı Üniversitesi İnşaat Teknisyenliği 1. Sınıf öğrencisi Emirhan Turhal (20) ile ortak arkadaşları olan İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İnşaat mühendisliği 1. Sınıf öğrencisi Sevban Tuna Sarı'yı (18) ambulanslara aldı. Ancak yapılan kontrollerde gençlerin hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden 3 gencin cenazesi adli işlemler için Kocaeli Asri Mezarlık Morguna kaldırıldı. Acı haberi alan aileleri, yakın dost ve akrabaları yasa boğuldu.
KUZENLER BİRLİKTE TOPRAĞA VERİLDİ
Kazada hayatını kaybeden araç sürücüsü Ahmet Macit'in, Kocaeli'nde tanınan iş insanı ve AK Parti Derince Belediyesi Meclis üyesi Hamza Macit ile Meryem Macit çiftinin 3 çocuğundan biri olduğu ve İstanbul Medipol Üniversitesi İç Mimarlık 1.sınıfta eğitim gördüğü öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden sürücü Ahmet Macit'in kuzeni Emirhan Turhal'ın ise İsa Tural ve Rukiye Tural çiftinin 2 çocuğundan biri olduğu ve İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İnşaat mühendisliği 1. Sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Kuzenlerin cenazesi, geniş bir katılım ile Derince Merkez Camiinde kılınan öğlen namazı sonrası, gözyaşları içerisinde Yeni Çınarlı Mezarlığında son yolculuklarına uğurlandı.
KANDIRA'DA TOPRAĞA VERİLDİ
Kazada hayatını kaybeden Sevban Tuna Sarı'nın, İzmit Yeşilova Mahallesinde ikamet eden, Alikahya esnaflarından Salih Sarı ve Şükriye Sarı çiftinin 3 çocuğunuzdan biri olduğu İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İnşaat mühendisliği 1. Sınıf ta eğitim gördüğü öğrenildi. Sarı'nın cenazesi ise tamamlanan işlemler sonrası ailesine teslim edilerek, Kandıra İlçesi Sarı Ahmetler mevkii Ramazan Paşa Camiinde kılınan öğle namazı sonrası Kandıra Ramazan Paşalar Mahalle Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.
EVİNE BIRAKACAKLARDI
Gören ve duyan herkesi yasa boğan 3 genç fidanın hayatını kaybettiği kazanın öncesinde, 2 kuzen ve arkadaşları Sarı'nın birlikte vakit geçirdikleri, İzmit'te bulunan bir AVM'de gezip bir süre oturup sohbet ettikten sonrada Sarı'yı evine bırakmak için giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Gençlerin birbirleri ile çocukluk arkadaşı olduğu öğrenildi.