Haberler Yaşam Haberleri Kocaeli KOM şubeden sahte tapu operasyonu: Gözaltına alınanlar arasında Nüfus Müdürlüğü çalışanları ve avukatlar var
Giriş Tarihi: 3.10.2023 18:52 Son Güncelleme: 3.10.2023 18:56

Kocaeli KOM şubeden sahte tapu operasyonu: Gözaltına alınanlar arasında Nüfus Müdürlüğü çalışanları ve avukatlar var

Kocaeli’nde varisi bulunmayan tapuları tespit edip düzenledikleri sahte evraklarla 3. Kişilere satan ve çok sayıda kişiyi dolandıran aralarında ilçe nüfus müdürlüğü çalışanları ve 3 avukatında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Kocaeli İl Emniyet KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda adreslerde yapılan aramalarda ‘Kuzey Marmara Otoyolu Güzergahı Yatırım yapılacak arsalar başlıklı notlar ve sahte nüfus kayıt örnekleri ile çok sayıda dijital materyeller ele geçirildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Kocaeli KOM şubeden sahte tapu operasyonu: Gözaltına alınanlar arasında Nüfus Müdürlüğü çalışanları ve avukatlar var

Kocaeli KOM Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde varis kaydı bulunmayan tapular ile sahte veraset belgeleri düzenlemek suretiyle meydana gelen Resmî Belgede Sahtecilik-Rüşvet-Nitelikli Dolandırıcılık konularına yönelik yaptığı çalışmada geçtiğimiz Haziran ayında 4 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda 16 şüpheliyi gözaltına almıştı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest kalmıştı. Şüphelilerin serbest kalmasıyla birlikte şikayetlerde artmaya başlayınca Kocaeli Kaçakçıcılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri konunun peşini bırakmadı. Devam eden çalışmalarda elde edilen yeni bilgi ve deliller kapsamında genişletilen soruşturma neticesinde bugün sabah saatlerinde Kocaeli polisi yeniden düğmeye bastı.

"SAHTE NÜFÜS KAYIT ÖRNEĞİ ELE GEÇİRİLDİ"

Kocaeli merkezli 4 ilde aralarında İlçe Nüfus müdürlükleri, adliye çalışanları ve 3 avukatın da bulunduğu 11 şahsı yakalamaya yönelik operasyon yapıldı. Kocaeli İle Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli de yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin yakalandığı adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal, sahte olduğu değerlendirilen vekaletnameler ve benzeri belgeler ile Kuzey Marmara Otoyolu Güzergahı Yatırım Yapılacak Arsalar başlıklı notlar ile usulsüz tapu devirlerinde kullanılmak üzere alınmış çok sayıda Nüfus Kayıt Örnekleri ele geçirildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin İl genelinde suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

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Kocaeli KOM şubeden sahte tapu operasyonu: Gözaltına alınanlar arasında Nüfus Müdürlüğü çalışanları ve avukatlar var
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