Kocaeli KOM şubeden sahte tapu operasyonu: Gözaltına alınanlar arasında Nüfus Müdürlüğü çalışanları ve avukatlar var

Kocaeli KOM Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde varis kaydı bulunmayan tapular ile sahte veraset belgeleri düzenlemek suretiyle meydana gelen Resmî Belgede Sahtecilik-Rüşvet-Nitelikli Dolandırıcılık konularına yönelik yaptığı çalışmada geçtiğimiz Haziran ayında 4 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda 16 şüpheliyi gözaltına almıştı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest kalmıştı. Şüphelilerin serbest kalmasıyla birlikte şikayetlerde artmaya başlayınca Kocaeli Kaçakçıcılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri konunun peşini bırakmadı. Devam eden çalışmalarda elde edilen yeni bilgi ve deliller kapsamında genişletilen soruşturma neticesinde bugün sabah saatlerinde Kocaeli polisi yeniden düğmeye bastı.

"SAHTE NÜFÜS KAYIT ÖRNEĞİ ELE GEÇİRİLDİ"

Kocaeli merkezli 4 ilde aralarında İlçe Nüfus müdürlükleri, adliye çalışanları ve 3 avukatın da bulunduğu 11 şahsı yakalamaya yönelik operasyon yapıldı. Kocaeli İle Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli de yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin yakalandığı adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal, sahte olduğu değerlendirilen vekaletnameler ve benzeri belgeler ile Kuzey Marmara Otoyolu Güzergahı Yatırım Yapılacak Arsalar başlıklı notlar ile usulsüz tapu devirlerinde kullanılmak üzere alınmış çok sayıda Nüfus Kayıt Örnekleri ele geçirildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin İl genelinde suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.