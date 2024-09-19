Kocaeli Körfez’de kahreden olay: Evine 100 metre kala öldü...

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Kamber'in hayatını kaybettiğini belirledi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, otomobilin çarpması sonucu Yunus Kamber'in metrelerce havaya fırladığı ve defalarca yerde yuvarlandığı görüldü. Olay yerinde düşen araç plakası sayesinde şüphelinin kimliği belirlendi.

Tuzla'da bir tersanede bot yapımında çalışan 3 çocuk babası Yunus Kamber'in, evine 100 metre kala hayatını kaybettiği öğrenildi.

Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor...