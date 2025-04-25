Kocaeli merkezli 3 ilde change çetesi çökertildi: 6 kişi tutuklandı

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü planlı operasyon kapsamında Kocaeli, Sakarya ve Konya illerinde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

HURDA ARAÇLARIN KİMLİKLERİYLE KAÇAK ARAÇ SATIŞI

Şüphelilerin, hurdaya ayrılmış araçlara ait şasi numaralarını, yurt dışından kaçak yollarla getirilen araçlara uygulayarak bu araçları "yasal" gibi gösterdiği ortaya çıktı. Bu yöntemle ciddi miktarda haksız kazanç sağladıkları belirlenen şüpheliler, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak", "Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından gözaltına alındı.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Yapılan operasyonlarda 12 dorse,1 çekici,1 tabanca, 146 fişek, 46 araç ruhsatı,15 şasi etiketi, 3 araç plakası ele geçirildi.Operasyon sonucunda gözaltına alınan 11 kişiden 6'sı tutuklanırken, diğer şüpheliler hakkında adli işlemler devam ediyor.

CHANGE NEDİR?

"Change" olarak bilinen yöntem, genellikle yurt dışından kaçak yollarla getirilen ya da çalıntı araçlara, hurdaya ayrılmış araçların şasi numarasının ve ruhsat bilgilerinin aktarılması şeklinde gerçekleşiyor. Bu sayede araç yasal gibi gösterilerek satışa sunuluyor.