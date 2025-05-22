Kocaeli merkezli 4 ilde kaçak tütün operasyonu: 30 gözaltı, tonlarca kaçak ürün ele geçirildi!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar, sonuç vermeye devam ediyor. Kaçak tütün ürünlerine yönelik yürütülen dosya kapsamında değişik tarihlerde yapılan 6 ayrı yakalamada; çok sayıda doldurulmuş ve boş makaron, nargile tütünü, elektronik sigara, puro, sigara sarma kağıdı ve kaçak sigaraya el konuldu.

4 İLDE EŞ ZAMANLI

Şüphelilerin bağlantılarına yönelik geniş çaplı soruşturma sonucu, 21 Mayıs 2025 günü Kocaeli'nin de aralarında bulunduğu 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Toplamda 26 ikamet, 20 iş yeri ve 3 depoda yapılan aramalarda; yüz binlerce dolu ve boş makaron, yüzlerce kilo açık kıyılmış tütün, nargile tütünü, puro, sigara sarma makineleri, sigara kutuları, elektronik sigaralar, likitler ve kaçak sigaralar ele geçirildi. Operasyonda 30 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.