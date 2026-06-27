Kocaeli merkezli dev fuhuş operasyonu: 14 kişi tutuklandı!

AJANDA VE SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda örgütün tüm kirli trafiğini ortaya koyan deliller ele geçirildi.Yapılan aramalarda 1 ruhsatsız kurusıkı tabanca,2 ruhsatsız yivsiz av tüfeği ve bu tüfeklere ait 25 fişek ile birlikte fuhuştan elde edilen gelirlerinin ve isimlerin not tutulduğu hesap ajandası ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.