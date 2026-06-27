Kocaeli merkezli dev fuhuş operasyonu: 14 kişi tutuklandı!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, 23 Haziran 2026 günü saat 06.00 sıralarında başlatılan ilk dalga operasyonda; "İnsan Ticareti", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak" ve "Fuhuşa Teşvik, Aracılık ve Yer Temin Etmek" suçlarını işledikleri saptanan 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında, çetenin fuhuşa zorladığı 3'ü Türk, 12'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 15 mağdur kadın kurtarıldı.Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ve elde edilen yeni bilgiler doğrultusunda 3 şüpheli daha tespit edilerek yakalanırken, suç örgütünün elinde tuttuğu 3 mağdur kadın daha kurtarılarak koruma altına alındı.
AJANDA VE SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda örgütün tüm kirli trafiğini ortaya koyan deliller ele geçirildi.Yapılan aramalarda 1 ruhsatsız kurusıkı tabanca,2 ruhsatsız yivsiz av tüfeği ve bu tüfeklere ait 25 fişek ile birlikte fuhuştan elde edilen gelirlerinin ve isimlerin not tutulduğu hesap ajandası ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
14 TUTUKLAMA
Emniyetteki işlemleri tamamlanan toplam 21 şüpheli , 26 Haziran 2026 tarihinde Gebze Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, aralarında örgüt lideri ve yöneticilerinin de bulunduğu 14 şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.