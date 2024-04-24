Seçimi kazandıkları belediyelerde, Türk bayrağının kaldırılması, Kürtçe tabelaya vergi indirimi, İstiklal Marşı'nın okunmaması hatta belediye isminin bile değiştirilmesine varacak kadar ileri giden DEM Partililer, yaptıklarıyla sosyal medyada gündem oldu. Yaşanan olaylar sonrasında Diyarbakır ve Mardin Belediyesi'ne tepkiler çığ gibi büyürken, bir tepkide AK Parti Kocaeli Milletvekili ve TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Veysel Tipioğlu'dan geldi. TBMM'de söz alan Tipioğlu, yaptığı konuşmada İstiklal Marşı'mıza hadsizlik yapanlara tepki gösterdi.

MÜKADDESATA HADİZLİK

Tipioğku konuşmasında; "Sayın başkanım değerli milletvekilleri, diyarbakır ve mardinde gölgesini güneş bildiğimiz ay yıldızlı bayrağımıza ve istiklal marşımıza hadsizlik yapılmıştır. Şanlı al bayrağımız bizim namusumuz, şerefimiz ve hasiyetimizdir. Mukaddesata hadsizlik yapanlar bilsinler ki, her karışı şehit kanı ile sulanmış aziz vatanımızda, milli birlik ve beraberliğimizi bozmaya çalışanlar, asırlara dayanan kardeşlik bağlarımızı koparmaya niyetlenenler, asla başarılı olamayacaktır. Bu aziz vatanın rengini şehir kanından alan aziz bayrağına ve o bayrak inmesin diye canını feda eden ecdadımıza, aziz şehitlerimize her ortamda okumaktan gurur duyduğumuz bağımsızlığımızın gür sesi istiklal marşımıza ve ülkemizin kurucusu rahmetle ve minnetle yad ettiğimiz gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve Türk Milleti'nin birliğini temsil eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yapılan saygısızlığı şiddetle lanetliyorum" dedi.

Kocaeli Milletvekili Tipioğlu, Diyarbakır ve Mardin'de yaşanan olaylarla ilgili DEM Parti'ye tepki gösterdi