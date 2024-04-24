Haberler Yaşam Haberleri Kocaeli Milletvekili Tipioğlu, Diyarbakır ve Mardin'de yaşanan olaylarla ilgili DEM Parti'ye tepki gösterdi
Giriş Tarihi: 24.4.2024 23:49 Son Güncelleme: 25.4.2024 00:55

Kocaeli Milletvekili Tipioğlu, Diyarbakır ve Mardin'de yaşanan olaylarla ilgili DEM Parti'ye tepki gösterdi

31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimde, kazandıkları belediyelerde İstiklal Marşı’mızın okunmamasına ve Türk Bayrağı’mızın kaldırılmasına varacak kadar çizgiyi aşan DEM Partililere, AK Parti Kocaeli Milletvekili ve TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Veysel Tipioğlu, TBMM’de yaptığı konuşma ile tepki gösterdi.

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli Milletvekili Tipioğlu, Diyarbakır ve Mardin’de yaşanan olaylarla ilgili DEM Parti’ye tepki gösterdi

Seçimi kazandıkları belediyelerde, Türk bayrağının kaldırılması, Kürtçe tabelaya vergi indirimi, İstiklal Marşı'nın okunmaması hatta belediye isminin bile değiştirilmesine varacak kadar ileri giden DEM Partililer, yaptıklarıyla sosyal medyada gündem oldu. Yaşanan olaylar sonrasında Diyarbakır ve Mardin Belediyesi'ne tepkiler çığ gibi büyürken, bir tepkide AK Parti Kocaeli Milletvekili ve TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Veysel Tipioğlu'dan geldi. TBMM'de söz alan Tipioğlu, yaptığı konuşmada İstiklal Marşı'mıza hadsizlik yapanlara tepki gösterdi.

MÜKADDESATA HADİZLİK

Tipioğku konuşmasında; "Sayın başkanım değerli milletvekilleri, diyarbakır ve mardinde gölgesini güneş bildiğimiz ay yıldızlı bayrağımıza ve istiklal marşımıza hadsizlik yapılmıştır. Şanlı al bayrağımız bizim namusumuz, şerefimiz ve hasiyetimizdir. Mukaddesata hadsizlik yapanlar bilsinler ki, her karışı şehit kanı ile sulanmış aziz vatanımızda, milli birlik ve beraberliğimizi bozmaya çalışanlar, asırlara dayanan kardeşlik bağlarımızı koparmaya niyetlenenler, asla başarılı olamayacaktır. Bu aziz vatanın rengini şehir kanından alan aziz bayrağına ve o bayrak inmesin diye canını feda eden ecdadımıza, aziz şehitlerimize her ortamda okumaktan gurur duyduğumuz bağımsızlığımızın gür sesi istiklal marşımıza ve ülkemizin kurucusu rahmetle ve minnetle yad ettiğimiz gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve Türk Milleti'nin birliğini temsil eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yapılan saygısızlığı şiddetle lanetliyorum" dedi.

Kocaeli Milletvekili Tipioğlu, Diyarbakır ve Mardin'de yaşanan olaylarla ilgili DEM Parti'ye tepki gösterdi

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Kocaeli Milletvekili Tipioğlu, Diyarbakır ve Mardin'de yaşanan olaylarla ilgili DEM Parti'ye tepki gösterdi
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