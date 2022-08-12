Kocaeli polisi, 3 faili meçhul cinayeti birden çözdü

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Dedektifleri, yaklaşık 2 buçuk yıl önce Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Veysal Tipioğlu'nun talimatı ile tozlu raflarda kalan falili meçhul cinayet ve kayıp dosyalarını tekrar incelemeye aldı.

Bugüne kadar 15 ayrı faili meçhul cinayet ve kayıp dosyasını aydınlatan Cinayet Büro Dedektifleri, son olarak 2006 yılında, İstanbul'da çalıştığı tekstil firmasında mesaiye kalan ve bir anda firmanın çelik kasası ile ortadan kaybolduktan 10 gün sonra Kocaeli Gebze İlçesinde elleri ve ayakları bağlanmış, boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulunan 30 yaşındaki muhasebeci Bülent Demir'in dosyasını incelemeye aldı.

Yaklaşık 1 buçuk aylık inceleme sonucu, elde edilen deliller doğrultusunda, firmanın gece bekçisi M.M'yi gözaltına alan Kocaeli Polisi, sadece Bülent Demir cinayetini değil, 2014 yılında öldürülen ve cesedi İstanbul Kurtköy'de ormanlık alana atılan Murat Dayanç ile 2018 yılında kaybolan ve tüm aramalara rağmen bulunamayan tanınmış iş insanı ve Galatasaray Spor Kulübü Kongre Üyesi olan Tekin Uğurlu cinayetini aydınlattı.

İTİRAF EDİP SUÇ ORTAKLARININ İSİMLERİNİ VERDİ!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Dedektifleri, yaklaşık 2 buçuk yıllık süreçte, 15 ayrı faili meçhul cinayet ve kayıp dosyasını aydınlattı. 16'ınci dosya olarak, İstanbul'da bir tekstil firmasında çalışan ve mesai kaldığı gecenin sabahında, iş yerindeki çelik kasa ile kayıplara karıştıktan 10 gün sonra, Gebze İlçesinde ormanlık alanda vahşice öldürülmüş halde bulunan muhasebeci Bülent Demir'in dosyasını incelemeye başladı. Cesedi jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan, ancak jandarmanın tüm incelemelerine rağmen fail veya faillerine ulaşılmayan dosyayı 1 buçuk ay önce incelemeye başlayan Kocaeli Polisi, olay tarihinde tekstil fabrikasında gece bekçisi olan M.M isimli kişiden şüphelenerek gözaltına aldı. Gözaltına alınan veelde edilen yenin deliller doğrultusunda sorgulanan M.M, hem suçunu itiraf etti. Hemde kendisi ile birlikte olayı gerçekleştiren diğer şüphelilerin isimlerini verdiği öğrenildi.

KASAYI SAKARYA'DA DERE KENARINA ATTILAR

Ancak olayın bir numaralı şüphelisi M.M, sadece bu cinayeti ve suç ortaklarını itiraf etmedi. Devamında bir faili meçhul cinayet, bir de kayıp olarak aranan Tekin Uğurlu'nun cinayete kurban gittiğini, tüm detayları ile polise anlattı. Şüpheli M.M'nin, çalıştığı tekstil firmasının muhasebecisi olan Bülent Demir'in, maaşların ödeneceği günün 1 gün öncesinde akşam fabrikada mesaiye kaldığı, daha önceden plan yaptığı suç ortakları ile hırsızlık için girdikleri fabrikada, Demir'n içeride olduğunu görünce kendisini etkisiz hale getirip, ellerini ve ayaklarını bağlayarak, gözlerini kapattıktan sonra fabrikadan kaçırdıkları, daha sonra Kocaeli Gebze İlçesine getirerek şahit bırakmamak amacıyla boğazını kesip ormanlık alana attıklarını da anlattı. Ayrıca içerisinde o dönemde işçi maaşları olarak 80 bin TL'nin bulunduğu kasayı da fabrikadan alıp, içerisini boşalttıktan sonra Sakarya Geyve ilçesinde bir dere kenarına bıraktıklarını itiraf etti.

İTİRAFLAR PEŞ PEŞE GELDİ

Gece bekçisi M.M'nin sorgusunda cinayet ve kasa hırsızlığını Murat Dayanç ve A.B.E ile birlikte işlediği, kasanın açılması ve taşınıp içerisi boşaltılmasına ise M.Ö ile M.K. isimli suç ortaklarının yardımcı olduğunu söyledi. Zanlı M.M'nin devam eden itirafında ise, suç ortağı Murat Dayanç ile işlemiş oldukları cinayet nedeniyle aralarında çıkan anlaşmazlık sonucu 2014 yılında Dayanç'ı öldürüp İstanbul Kurtköy'de ormanlık alana bıraktığını da itiraf ettiği öğrenildi. İki ayrı faili meçhul cinayeti tüm detayları ile itiraf eden M.M, bu cinayetler dışında başka suç ortakları ile 2018'de ortadan kaybolan ve tüm aramalara rağmen bir türlü bulunamayan iş insanı Tekin Uğurlu'yu da, alacak verecek meselesi nedeniyle M.B ve babası B.B ile öldürdüklerini, daha sonra suç ortaklarına ait olan bir evin otoparkında parçalara ayırdıktan sonra İstanbul Pendik Esenyurt mevkiinde otoyol kenarına gömdüklerini söylediği öğrenildi.

KEMİKLERE ULAŞILDI

Kocaeli Polisi itiraf sonrası hemen harekete geçerek şüpheliyi de yanlarına aşıp, Uğurlu'nun cesedinin gömüldüğü noktaya götürdü. Ardından bölgede yapılan kazılarda Uğurlu'nun cesedinden kalan kemiklere ulaşıldı. Murat Dayanç Ve Tekin Uğurlu Cinayeti İstanbul Sınırlarında işlendiği için dosyaları İstanbul Emniyetine verildi. M.M'de İstanbul Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi. M.M sevk edildiği Dayanç ve Uğurlu cinayeti nedeniyle tutuklandı. Kocaeli Polisi ise topladığı deliller ve itiraflar doğrultusunda Bülent Demir cinayeti ve kasa hırsızlığı suçuna karışan A.B.E ile M.Ö ve M.K.Ö. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler de Kocaeli Emniyetinde tamamlanan sorgularında suçların itiraf etti.

15'İNCİ DOSYADA, 18 FAİLİ MEÇHUL AYDINLANDI

Emniyette işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Gebze Adliyesine sevk edildi. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Dedektifleri, tozlu raflardan indirdikleri 15'inci faili meçhul cinayet dosyasında, 2 ayrı faili meçhul dosyayı da çözerek, son 2 buçuk yılda 18 ayrı faili meçhul olayı aydınlatmış oldu.