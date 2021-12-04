Kocaeli polisi özel öğrencilere “Gönlüm sizinle” dedi

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen "Gönlümüz Sizinle" projesi kapsamında, engelli çocuk ve gençlerin topluma etkin bir şekilde katılabilmelerini ve toplumla kaynaşmalarını sağlamak amacıyla, Kocaeli Polisi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, engellilere yönelik eğitim, öğretim veren İzmit ilçesindeki Nuh Çimento İş Meslek ile Yahya Kaptan Özel Eğitim Okulları'ndaki öğrencilerle biraraya geldi. Öğrencilere genel güvenlik ve trafik eğitimi verildi. Ayrıca öğrenciler için hazırlanan, boyama kitabı, kırmızı düdük, polis anahtarlığı ve polis şapkası hediye edildi.