Kocaeli Şehir Hastanesi açıldı... Vatandaşlar büyük ilgi gösterdi

Yaklaşık 10 yıl önce yapımına başlanan ve geçtiğimiz günlerde tamamlanan Kocaeli Şehir Hastanesi, Pazartesi sabahı itibarıyla hasta kabulüne başladı. Ancak, resmi açılışının önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile yapılması bekleniyor.

Hasta kabulüne başlayan ve vatandaşların büyük beğenisini kazanan hastanede adeta yok diye şey yok. İzmit Cephanelik bölgesinde yapılan Şehir Hastanesi toplamda 388 bin metrekare kapalı alana sahip. Bin 218 hasta yatağı, 218 poliklinik odası, 1 helikopter pisti, 18 tutuklu ve mahkum odası, 188 yoğun bakım, 63 ameliyathane, 26 doğum odası bulunuyor. Kocaeli Şehir Hastanesinde Genel Hastane, Kadın Doğum Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hastanesi, Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi bulunuyor. Hastanenin 4 yoğun bakım, 8 servis yataklı ve ameliyathanesi olan bir yanık merkezi var.

"BUNDAN İYİSİ ŞAMDA KAYISI"

İlk hizmet gününde hastaneye gelen Burhan Tarakçı hastaneyi beğendiğini ifade etti. "Bana göre çok muntazam olmuş" diyen Tarakçı, "Bundan iyisi Şam'da kayısı. Allah razı olsun yapandan da emeği geçenden de. Hizmete bir şey diyemem daha yeni ama hastane güzel. Doktorum Kocaeli Devlet Hastanesinde görev yapıyordu. Bugün buraya geldi. Biz de onu takip ettik. Onun da bizim de ilk günümüz. Hastane güzel" ifadelerini kullandı.

"SİSTEM OTURUNCA DAHA DA GÜZEL OLACAK"

Başka hastaneden sevk olan yakını için hastaneye gelen Uğur Uygun ise, "Hastaneyi çok beğendim. Tasarımlar çok iyi. Yönlendirici personel de çok ilgi gösterdi. Hastaneyi gezdim de beğendim de. Personel sayısı fazla. Daha eksikler de olabilir. Sistem oturunca her şey daha da güzel olacak" dedi.

"HİZMET GAYET HIZLI"

Rıdvan Türkyılmaz ise, "Çok beğendim çok güzel. Zamanla oturacak. İlk gün olmasına rağmen bir sıkıntı yaşamadık. Muayenemizi olduk tahlilleri bekliyoruz. Hizmet gayet hızlı. Malzeme bile yokken süreç hızlı ilerliyor" ifadelerini kullandı.