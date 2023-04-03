Haberler Yaşam Haberleri Kocaeli Şehir Hastanesi açıldı... Vatandaşlar büyük ilgi gösterdi
Giriş Tarihi: 3.4.2023 12:42 Son Güncelleme: 3.4.2023 14:01

Kocaeli Şehir Hastanesi açıldı... Vatandaşlar büyük ilgi gösterdi

2013 yılında ihalesi yapılan ve 2015 yılında inşaatına başlanan Kocaeli Şehir Hastanesi, geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Daha önce tanıtımı yapılan hastane, sabah saatlerinde hasta kabulüne başladı.

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli Şehir Hastanesi açıldı... Vatandaşlar büyük ilgi gösterdi

Yaklaşık 10 yıl önce yapımına başlanan ve geçtiğimiz günlerde tamamlanan Kocaeli Şehir Hastanesi, Pazartesi sabahı itibarıyla hasta kabulüne başladı. Ancak, resmi açılışının önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile yapılması bekleniyor.

Hasta kabulüne başlayan ve vatandaşların büyük beğenisini kazanan hastanede adeta yok diye şey yok. İzmit Cephanelik bölgesinde yapılan Şehir Hastanesi toplamda 388 bin metrekare kapalı alana sahip. Bin 218 hasta yatağı, 218 poliklinik odası, 1 helikopter pisti, 18 tutuklu ve mahkum odası, 188 yoğun bakım, 63 ameliyathane, 26 doğum odası bulunuyor. Kocaeli Şehir Hastanesinde Genel Hastane, Kadın Doğum Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hastanesi, Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi bulunuyor. Hastanenin 4 yoğun bakım, 8 servis yataklı ve ameliyathanesi olan bir yanık merkezi var.

"BUNDAN İYİSİ ŞAMDA KAYISI"

İlk hizmet gününde hastaneye gelen Burhan Tarakçı hastaneyi beğendiğini ifade etti. "Bana göre çok muntazam olmuş" diyen Tarakçı, "Bundan iyisi Şam'da kayısı. Allah razı olsun yapandan da emeği geçenden de. Hizmete bir şey diyemem daha yeni ama hastane güzel. Doktorum Kocaeli Devlet Hastanesinde görev yapıyordu. Bugün buraya geldi. Biz de onu takip ettik. Onun da bizim de ilk günümüz. Hastane güzel" ifadelerini kullandı.

"SİSTEM OTURUNCA DAHA DA GÜZEL OLACAK"

Başka hastaneden sevk olan yakını için hastaneye gelen Uğur Uygun ise, "Hastaneyi çok beğendim. Tasarımlar çok iyi. Yönlendirici personel de çok ilgi gösterdi. Hastaneyi gezdim de beğendim de. Personel sayısı fazla. Daha eksikler de olabilir. Sistem oturunca her şey daha da güzel olacak" dedi.

"HİZMET GAYET HIZLI"

Rıdvan Türkyılmaz ise, "Çok beğendim çok güzel. Zamanla oturacak. İlk gün olmasına rağmen bir sıkıntı yaşamadık. Muayenemizi olduk tahlilleri bekliyoruz. Hizmet gayet hızlı. Malzeme bile yokken süreç hızlı ilerliyor" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Yeni 'seccade pozu' Özlem Gürses'i fena afallattı: Kılıçdaroğlu'nu bıraktı 2 isme yüklendi!
Kılıçdaroğlu'nun seccadeye bastığı ilk fotoğraf değilmiş! İşte yeni görüntü
Kılıçdaroğlu’nun 'seccade' skandalında yeni perde! Bir fotoğrafta ortaya çıktı
21'inci sıradaki Togg alıcısı: Uykularımı kaçırdı
Başkan Erdoğan ve ailesine alçakça kin kustu! Selçuk Bayraktar'dan sert tepki: Bu zihniyete geçit vermemeliyiz
Kadıköy'de taraftarlardan flaş tepki! Beşiktaş derbisinde "Ali Koç istifa" sesleri...
Halk TV'de skandal! Mehmet Tezkan Başkan Erdoğan'ı dinleyenlere 'cahil' dedi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Ellerini yıkayıp temizleyecekler mi?
Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu için tarih belli oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Kocaeli Şehir Hastanesi açıldı... Vatandaşlar büyük ilgi gösterdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA