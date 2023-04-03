Kocaeli Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı

Kocaeli'de modern teknolojiyle donatılanŞehir Hastanesi hastakabulüne başladı. 1218 yatakkapasitesine sahip olan hastaneninaçılışını önümüzdeki günlerdeCumhurbaşkanı Recep TayyipErdoğan yapacak. Toplamda 388 binmetrekare kapalı alana sahip olan hastanede,218 poliklinik odası, 1 helikopterpisti, 18 tutuklu ve mahkum odası,188 yoğun bakım, 63 ameliyathane ve26 doğum odası bulunuyor. İlk hizmet gününde hastaneyegelen vatandaşlardan Burhan Tarakçı"Çok muntazamolmuş" derken Uğur Uygun ise, "Hastaneyi çok beğendim.Personel çok iyi ilgileniyor" dedi.