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Giriş Tarihi: 4.4.2023

Kocaeli Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı
Kocaeli'de modern teknolojiyle donatılan Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı. 1218 yatak kapasitesine sahip olan hastanenin açılışını önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Toplamda 388 bin metrekare kapalı alana sahip olan hastanede, 218 poliklinik odası, 1 helikopter pisti, 18 tutuklu ve mahkum odası, 188 yoğun bakım, 63 ameliyathane ve 26 doğum odası bulunuyor. İlk hizmet gününde hastaneye gelen vatandaşlardan Burhan Tarakçı, "Çok muntazam olmuş" derken Uğur Uygun ise, "Hastaneyi çok beğendim. Personel çok iyi ilgileniyor" dedi.

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Kocaeli Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı
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