Kocaeli Şehir Hastanesi tramvayı açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bugün hizmete alınacak Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvayı'yla ilgili, "Bu proje ile şehrin dışında bulunan Kocaeli Şehir Hastanesi'ne ulaşım 15 dakikaya düşecek. Beş istasyonu olacak hattımız, günde 210 bin vatandaşımızı taşıyacak" ifadelerini kullandı.Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlık olarak ülke genelinde 416 kilometre kent içi raylı sistem projesine devam ettiklerini bildirdi. Büyükşehirlerde yaşayanların trafik nedeniyle yaşamlarının "kabusa" dönüşmemesi için çok önemli kent içi raylı sistem projelerini uygulamaya koyduklarına dikkati çeken Uraloğlu, "Şehir, belediye ayrımı yapmadan vatandaşlarımız için hizmette dur durak demiyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Bu kapsamda Kocaeli Şehir Hastanesi'ne ulaşımı kolaylaştıracak tramvay hattını projelendirdiklerini belirten Uraloğlu, Kasım 2022'de sözleşmeyi imzalayarak hattın yapımını başlattıklarını bildirdi. Uraloğlu; Kanal Yolu, Turan Güneş, Başaran, FTR ve Şehir Hastanesi olmak üzere beş istasyondan oluşan 3.1 kilometrelik hattın yapımını bir buçuk yıldan kısa sürede tamamladıklarına işaret etti.