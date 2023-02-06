Kocaeli tüm ekipleriyle afet bölgesinde

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde yaşanan ve birçok ilde yıkıma neden olan depremin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin merkez üstü olan ve afete hazırlık konusunda en tecrübeli belediye olan Büyükşehir ekipleri deprem bölgesinde kurtarma çalışmalarına katılacak.
DEPREM BÖLGESİNE GÖNDERLDİ
17 Ağustos 1999 tarihinde asrın felaketi Marmara Depremi'nin merkez üssü olan Kocaeli, depremin ardından yaralarını sardı, olası afetler için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda olası afet durumları için Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı mobil tırlarıyla vatandaşa hizmet veriyor. Sabah saatlerinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde yaşanan ve birçok ilde yıkıma neden olan depremin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Büyükşehir Belediyesi'nin afet tırları hemen bölgeye hareket etti.
KOCAELİ İTFAİYESİ AFET BÖLGESİNDE
Türkiye'nin en donanımlı ve en tecrübeli İtfaiye teşkilatına sahip Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Merkezli depremin ardından bölgeye yönlendirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 30 personel, 7 itfaiye aracı ve Afet Acil Durum Mobil Tırı bölgeye intikal ediyor. Afete hazırlık konusunda en tecrübeli belediye olan Büyükşehir ekipleri deprem bölgesinde kurtarma çalışmalarına katılacak.
MOBİL AFET TIRLARI
Kocaeli Büyükşehir Belediyesince olası afetlere hazırlık için Antikkapı AŞ'nin bünyesinde bulunan mobil afet tırları da 18 personelle bölgeye yönlendirildi. Yemek ve ekmek aracından oluşan mobil afet tırlarında 2 ton temiz su tankı, 1 ton atık su tankı, dışarıya bağımsız olarak 5 gün çalışabilecek jeneratör bulunuyor. Araç afet durumunda 1 günde 30 bin kişilik çorba ve 10 Bin kişilik 3 çeşit yemek üretebiliyor. Araç dışarıdan elektrik bağlantısı yapıldığında ise sınırsız çalışabiliyor. Aracın çalışma alanı otomatik olarak genişleme özelliğine sahip. Arka dorsesinde ise gıda maddeleri için depolama alanı, soğuk hava deposu ve personel için 7 yatak bulunuyor.
EKMEK ARACI
Büyükşehir Belediyesinin bünyesine kattığı "Mobil Afet Tırı" ekmek aracı ise 2 saate 4000 rol ekmek, bir günde 12 Bin normal ekmek üretimi yapıyor. Aracın en önemli özelliği hareket halinde iken üretim yapıyor olması. 2 ton temiz su tankı, 1 ton atık su tankı, dışarıya bağımsız olarak 5 gün çalışabilecek jeneratörün bulunduğu araçta ayrıca hamur karma makinesi, kes tart, nemlendirme ve pişirme üniteleri bulunuyor.