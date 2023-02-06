Kocaeli tüm ekipleriyle afet bölgesinde

MOBİL AFET TIRLARI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince olası afetlere hazırlık için Antikkapı AŞ'nin bünyesinde bulunan mobil afet tırları da 18 personelle bölgeye yönlendirildi. Yemek ve ekmek aracından oluşan mobil afet tırlarında 2 ton temiz su tankı, 1 ton atık su tankı, dışarıya bağımsız olarak 5 gün çalışabilecek jeneratör bulunuyor. Araç afet durumunda 1 günde 30 bin kişilik çorba ve 10 Bin kişilik 3 çeşit yemek üretebiliyor. Araç dışarıdan elektrik bağlantısı yapıldığında ise sınırsız çalışabiliyor. Aracın çalışma alanı otomatik olarak genişleme özelliğine sahip. Arka dorsesinde ise gıda maddeleri için depolama alanı, soğuk hava deposu ve personel için 7 yatak bulunuyor.