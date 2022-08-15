Kocaeli Üniversitesi kayıt tarihleri: 2022 2023 Kocaeli Üniversitesi kayıtlar ne zaman başlıyor?

Kocaeli Üniversitesi kayıtlar ne zaman başlıyor sorusu, YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla pek çok üniversite kayıt tarihlerini duyuruyor. İşte Kocaeli Üniversitesi kayıt tarihleri ile ilgili bilgiler…
YKS tercih sonuçlarının açıklandı. Kocaeli Üniversitesi'ni kazanan binlerce öğrenci kayıt günlerini araştırıyor. Kocaeli Üniversitesini kazan binlerce öğrenci, kayıt işlemlerini 22-26 Ağustos 2022 günleri arasında tamamlayacak. Elektronik üniversite kayıtları ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek