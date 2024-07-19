Kocaeli Valiliği uyardı! O saatlerde dışarı çıkmayın

Son yılların en sıcak ve bunaltıcı günlerini yaşıyoruz. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin çok çok üzerinden seyrediyor. Kocaeli Valiliği de bu doğrultuda sık sık uyarılarda bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre bugün hava sıcaklılarının mevsim normallerinin 4 ile 8 derece üzerinde seyredeceği konusunda uyarıda bulunan Kocaeli Valiliği, "Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11:00 ile 16:00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerini kullandı.