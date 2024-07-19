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Giriş Tarihi: 19.7.2024 10:51 Son Güncelleme: 19.7.2024 10:58

Kocaeli Valiliği uyardı! O saatlerde dışarı çıkmayın

Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam ediyor. Kocaeli Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmeleri ışığında vatandaşlara dışarı çıkmayın uyarısında bulundu.

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli Valiliği uyardı! O saatlerde dışarı çıkmayın

Son yılların en sıcak ve bunaltıcı günlerini yaşıyoruz. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin çok çok üzerinden seyrediyor. Kocaeli Valiliği de bu doğrultuda sık sık uyarılarda bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre bugün hava sıcaklılarının mevsim normallerinin 4 ile 8 derece üzerinde seyredeceği konusunda uyarıda bulunan Kocaeli Valiliği, "Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11:00 ile 16:00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

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Kocaeli Valiliği uyardı! O saatlerde dışarı çıkmayın
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