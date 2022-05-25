Haberler Yaşam Haberleri Kocaeli Valiliğinden düzensiz göçmenlerin yakalanmasına ilişkin açıklama
Giriş Tarihi: 25.5.2022 13:11

Kocaeli Valiliğinden düzensiz göçmenlerin yakalanmasına ilişkin açıklama

AA
Kocaeli Valiliğinden düzensiz göçmenlerin yakalanmasına ilişkin açıklama

Kocaeli Valiliğinden, düzensiz göçmenlerle ilgili sosyal medyada paylaşılan görüntülere ilişkin açıklama yapıldı: "Toplamda 35 yabancı uyruklu şahıs yakalanmış olup, işlemlerinin tamamlanmasına müteakiben sınır dışı edileceklerdir. Organize eden kişi adli makamlarca tutuklanmış olup, diğerlerinin de yakalanması için çok yönlü çalışmalar devam etmektedir"

Valiliğin açıklamasında, 22 Mayıs Pazar günü saat 11.00 sıralarında, Kuzey Marmara Otoyolu Dilovası Mermerciler gişe çıkışında, Jandarma Trafik Timlerince gerçekleştirilen trafik kontrolü esnasında kapalı kasa bir aracın durdurulduğu anımsatıldı.

Aracın kasasında saklanan, ilk anda sayısı, uyruğu tespit edilemeyen ve kaçak yollarla yurda giriş yaptıkları anlaşılan yabancı şahısların kaçma girişimi neticesinde bölgede geniş çaplı inceleme başlatıldığı vurgulanan açıklamada, bu çalışmalar neticesinde 27 yabancı uyruklu şahsın yakalandığı bilgisinin, aynı gün kamuoyuyla paylaşıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı sosyal medya ve basın organlarında bu konuda tekrar yayınlar yapıldığı görüldüğünden açıklama yapma gereği duyulmuştur. Olay günü yediemin parkına çekilen araçtan kaçmaya çalışan yabancı uyruklu şahıslarla ilgili çevrede devam eden detaylı çalışmalar neticesinde 24'ü Afgan, 9'u Pakistan, 1'i İran ve 1'i Bangladeş uyruklu olmak üzere toplamda 35 yabancı uyruklu şahıs yakalanmış olup, işlemlerinin tamamlanmasına müteakiben sınır dışı edileceklerdir. Organize eden kişi adli makamlarca tutuklanmış olup, diğerlerinin de yakalanması için çok yönlü çalışmalar devam etmektedir. Düzensiz göç ile mücadelemiz kararlılıkla sürdürülmektedir."

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika Haberi | Gözler Suriye'de: Türkiye 'meşru hedef' bildirdi
SON DAKİKA HABERİ: Bakan Akar'dan Pençe Kilit Harekatı mesajı! Mağaraya operasyon yaptık! Öldürülen terörist sayısı 100'ü geçti...
CHP'li İBB'den tepki çeken konser! Terörist başı Öcalan sevdalısı Aynur Doğan sahne alacak
Son dakika: AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na peş peşe tepkiler! 'Kılıçdaroğlu iç kaos oluşturmak istiyor'
CHP'nin trolleri mesaide! Kılıçdaroğlu paylaşımının altına gelen troller böyle ifşa oldu
SON DAKİKA: Pençe Kilit Harekatı'nda şehitlerin intikamı alınıyor! F-16'lar havalandı! Teröristler mağarada kıstırıldı...
Baykal’ı yediler, Kemal Bey’i yedirmeyiz!
Bu formülü uygulasın, seçilir
ABD’de ilkokula silahlı saldırı: 18'i çocuk 21 kişi hayatını kaybetti
Bitpazarına yağan nur
ARKADAŞINA GÖNDER
Kocaeli Valiliğinden düzensiz göçmenlerin yakalanmasına ilişkin açıklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA