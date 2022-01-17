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Giriş Tarihi: 17.1.2022 21:12 Son Güncelleme: 17.1.2022 21:14

Kocaeli Valiliği'nden fırtına uyarısı

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli Valiliği’nden fırtına uyarısı

Kocaeli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklama ile Batı Karadeniz’de fırtına beklenildiği belirtilerek, vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.

Kocaeli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Batı Karadeniz'de fırtına beklendiği ifade edilerek, vatandaşlardan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı, "Batı Karadeniz'de Fırtına Bekleniyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre;Bugün (Pazartesi) akşam saatlerinden itibaren başlayarak yarın (Salı) günü Batı Karadeniz'de etkili olacak fırtınanın batı, kuzeybatı ve güneybatıdan 6 ile8 kuvvetinde (50-75 km/sa) şeklinde eseceği bildirilmiştir.Yarın (Salı) öğle saatlerinde batısında, akşam saatlerinde de doğusunda etkisini kaybedecek fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir"

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Kocaeli Valiliği'nden fırtına uyarısı
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