Kocaeli Valiliği’nden fırtına uyarısı

Kocaeli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Batı Karadeniz'de fırtına beklendiği ifade edilerek, vatandaşlardan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı, "Batı Karadeniz'de Fırtına Bekleniyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre;Bugün (Pazartesi) akşam saatlerinden itibaren başlayarak yarın (Salı) günü Batı Karadeniz'de etkili olacak fırtınanın batı, kuzeybatı ve güneybatıdan 6 ile8 kuvvetinde (50-75 km/sa) şeklinde eseceği bildirilmiştir.Yarın (Salı) öğle saatlerinde batısında, akşam saatlerinde de doğusunda etkisini kaybedecek fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir"