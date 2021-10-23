Kocaeli Valiliğinden zirai don uyarısı!

Kocaeli Valiliğinin yapmış olduğu yazılı uyarıda şu ifadeler yer aldı."Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; 25.10.2021 Pazar günü sabah saatlerinden itibaren hafta ortasına kadar yurdun kuzey ve iç kesimlerinde etkili olacak olan soğuk ve yağışlı sisteme bağlı olarak; Pazar gününü Pazartesi'ne bağlayan gece 25.10.2021 00:00 ile 26.10.2021 09:00 saatleri arasında Marmara ve Batı Karadeniz'de, Pazartesi günü gece ve Salı günü sabah saatlerinde İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde zirai don tehlikesi riskinden dolayı başta tarımsal faaliyetlerle uğraşan üreticilerimiz ile ilgililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir"