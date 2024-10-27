Kocaeli’de 29 Ekim’e Özel Cumhuriyet Koşusu başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenleyeceği 11. Uluslararası Kocaeli Cumhuriyet Koşusu, 29 Ekim Salı günü saat 11.30'da rengarenk görünümüyle büyüleyen Sekapark'ta gerçekleştirilecek. 7'den 70'e her yaş grubundaki koşucular ve vatandaşların katılabileceği 'Cumhuriyet Koşusu'nun startı Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından verilecek. Her yıl 29 Ekim'de yerli ve yabancı çok sayıda sporcuyu ağırlayan 'Cumhuriyet Koşusu'na bu yıl da yoğun bir katılım gösterilmesi bekleniyor. Öte yandan Cumhuriyet'in 101. yılını kutlamak için koşu öncesinde 101 izciyle dev Türk Bayrağı açılacak.

KAYITLAR İNTERNET ÜZERİNDEN

Ödüllü koşu için kayıtlar Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesi www.kocaeli.bel.tr üzerinden alınıyor. 18 yaş üstü katılımcılar kayıtlarını online olarak yapacak, 18 yaş altı katılımcılar ise yine ön kayıtlarını online olarak yaptıktan sonra, kayıt işlemlerinde istenen veli muvafakatnamesini doldurarak SEKASEM'deki Cumhuriyet Koşusu masasına teslim edecek. Göğüs numaraları ve zamanlama çipleri 26-28 Ekim tarihleri arasında yine SEKASEM'den teslim alınabilecek. Başvuru süresi 28 Ekim Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

PARA ÖDÜLLERİ VERİLECEK

'11. Uluslararası Kocaeli Cumhuriyet Koşusu'nda 10 km koşusu ve 3 km halk koşusu birbirinden bağımsız koşular olacak ve bu sebeple koşucuların derece ve ödüllendirilmeleri ayrı ayrı hesaplanacak. 10 km ve 3 km genel klasman kategorisinde ilk 5'e giren koşucular ile 10 km master yaş kategorilerinde ilk 3'e giren koşuculara nakdi ödül, ilk 3'e giren koşuculara ise derecesine göre; birincilik, ikincilik ve üçüncülük madalyası verilecek. İlk 3 dereceye giren koşucuların madalya seremonisi sırasında ödül kürsüsüne yarışma resmi tişörtü ile çıkması gerekiyor.

2 KATEGORİDE DÜZENLENECEK

Sekapark Uçurtma Tepesi önünden başlayacak olan koşu 3 kilometrelik halk maratonu ve 10 kilometre koşusu olmak üzere 2 kategoride gerçekleştirilecek. Kadın ve erkek kategorilerinde 10 km koşusunda birinciye 35 bin TL, 3 km halk koşusunda birinciye 7 bin TL ödül verilecek. Yarışları tamamlayan tüm sporculara da anı madalyası ve tişört hediye edilecek. 10 kilometre koşusu saat 12.35'te, 3 kilometrelik halk maratonu ise saat 12.40'ta start alacak. Ödül seremonisi ise saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

YARIŞLARIN GÜZERGAHLARI

3 kilometrelik halk maratonu ve 10 kilometre koşusu Sekapark Uçurtma Tepesi önünden start alacak. 3 kilometrelik maratonda koşucular Sekapark alanı dahilinde, şeritlerle belirlenen parkuru takip edecek. 10 kilometrelik koşuda ise Sekapark Uçurtma Tepesi önünden start alan koşucular Büyükşehir Belediyesi Deniz Ulaşım Şube Müdürlüğü önünden sahil kordonuna bağlanarak Cumhuriyet Köprüsü'nden geçecek ve eski İnterteks Fuar Alanı önünden dönerek aynı güzergahı takip edecek.

YARIŞLARIN SÜRESİ 2 SAAT

Yarışlara hem bayan hem de erkek koşucular katılabilecek. Yarışların süresi 2 saat olacak ve bu süreyi aşan koşucuların dereceleri değerlendirmeye alınmayacak. 3 kilometrelik halk koşusuna sadece Kocaeli sınırlarında ikamet eden kişiler katılabilecek. Kocaeli dışından katılarak dereceye giren kişiler diskalifiye edilecek.

IAAF KURALLARI GEÇERLİ

Yarışlar, Atletizm Federasyonu ve IAAF yarışma kurallarına uygun olarak düzenlenecek. Yarışma; kulüp, ferdi ve yabancı uyruklu sporculara açık olacak ve yabancı uyruklu sporcuların kayıt yaptırırken pasaportlarını ibraz etmeleri gerekecek. Ayrıca koşulara katılımda mesuliyet katılımcılara ait olacak. Bu kapsamda katılımcıların ilgili taahhütnameyi doldurması gerekecek.